Новое название Тартуской школе имени Пушкина дал мэр Кохтла-Ярве

"Tartu Postimees" написал, что на конкурс названия поступило около 300 предложений. "Это уникальное и особенное название, которое передает красоту древнеэстонского языка, подчеркивая богатую историю и культуру региона. Слово "Йогентага" отсылает к историческому названию земель за рекой Эмайыги, что связывает школу с географией города Тарту", - пояснила директор школы Алина Бразюлене.