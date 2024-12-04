Чт, 5.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

Новое название Тартуской школе имени Пушкина дал мэр Кохтла-Ярве

Copy
По предложению мэра Кохтла-Ярве Хенри Казело, Тартуская школа имени Пушкина с нового года станет школой Йогентага.
По предложению мэра Кохтла-Ярве Хенри Казело, Тартуская школа имени Пушкина с нового года станет школой Йогентага. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тартуская школа имени Александра Пушкина с нового года будет переименована в Тартускую школу Йогентага, и такое название предложил бывший тартусец и нынешний мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело.

"Tartu Postimees" написал, что на конкурс названия поступило около 300 предложений. "Это уникальное и особенное название, которое передает красоту древнеэстонского языка, подчеркивая богатую историю и культуру региона. Слово "Йогентага" отсылает к историческому названию земель за рекой Эмайыги, что связывает школу с географией города Тарту", - пояснила директор школы Алина Бразюлене.

Мэр Тарту Урмас Клаас отметил, что выбиравшая название комиссия состояла в основном из представителей коллектива школы и предпочтение названия Йогентага было проявлением искреннего и доброго желания увязать историю школы с историей этого конкретного района у реки Эмайыги.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх