ОДИН ВОПРОС Почему соцдемы изменили свое мнение по вопросу избирательного права?

- Для нас речь идет о компромиссе, и это не первое наше предпочтение. О компромиссе в том смысле, что когда в конце концов встал выбор между тем, либо лишить 150000 человек права голоса на местных выборах, либо обладатели серых паспортов - около 70000 человек - все же будут иметь право голоса, то это был компромисс. Я понимаю, что наши партнеры по правительству хотели бы лишить избирательного права гораздо большее число людей. Они тоже не добились того, чего хотели больше всего. Естественно, мы не знаем, как повлияет отталкивание людей в каком-то смысле от государства и как это отразится на их настрое. Наверное, мы увидим и это.