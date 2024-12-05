Второе воскресенье адвента В йыхвиской церкви выступят два поп-хора

- Поп-хор "Kari" появился из желания исполнять простую поп-музыку, которую все мы знаем и любим. Не будучи привязан к какой-то эпохе, репертуар относится к разным десятилетиям, всегда оставаясь верным оригинальным мелодиям песен, - рассказал певец и руководитель поп-хора Якко Мальтис.

По его словам, цель состоит в том, чтобы продвигать известную эстонскую музыку свежим подходом, предлагая слушателям радость узнавания и открытия в песнях, которые не всегда были первым выбором хоровой музыки.

Не только рождественские гимны

"Voka Vokaal" тоже исполняет любимую поп-музыку. "Хор был создан из желания объединить людей совместной деятельностью, которая вносила бы в повседневные дела новое мышление, а также создавала бы благодаря выступлениям приятное сценическое волнение и заставляла бы полностью выкладываться", - отметил Якко Мальтис.

В концерте прозвучат красивые эстонские песни и рождественские произведения, которые в исполнении полусотни хоровых певцов звучат чисто и честно, а также демонстрируют простоту языка музыки, добавил он.

"Voka Vokaal" выступит в трех концертах

Во вторник, 10 декабря в 19.00 "Voka Vokaal" выступит в Пюхайыэской церкви, но тогда главными исполнителями будут Роберт Линна и Якко Мальтис. Билет стоит 8 евро.

В крошечной Пюхайыэской церкви в течение одной недели состоятся целых два предрождественских концерта. Так, 13 декабря рождественскую радость доставит душе концерт "Голоса ангелов", в котором музицировать на арфе будут Каарин Хаамер и Эвелин Саарметс. Вход на концерт бесплатный.

Поп-хор "Voka Vokaal" можно будет услышать в рождественский месяц также в Кохтла-Нымме на концерте 17 декабря в 19.00 в шахтном музее, где наряду с Кристьяном Казеару выступят также дети из Кохтла-Ныммеской школы и юные певцы из вокальной школы Якко Мальтиса. Вход бесплатный, открыто будет рождественское кафе.

Ийзакуский смешанный хор и Смешанный хор северо-восточного побережья, традиционно дававшие рождественские концерты, основные силы направляют сейчас на разучивание репертуара праздника песни. "Исполним в Ийзакуской церкви во время службы 24 декабря пять-шесть песен, но это не будет отдельный концерт", - сказала дирижер обоих хоров Таня Элькен.