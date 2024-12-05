Михаил Кылварт: Жизненно важным услугам нельзя угрожать нереалистичными нормами

Установление идеологических и игнорирующих реальность ограничений для функционирования жизненно важной услуги необоснованно. Если мы сами добровольно притесняем один из важнейших для своего общества ресурс намного более строгими нормами, чем требуют даже на уровне Европы, то это бессмысленно и опасно. Что дальше? Предельные нормы горючего для Спасательного департамента и Сил обороны?

Заводы сланцевого масла и сланцедобыча - это одна целостная система, имеющая для государства как стратегическое, так и экономическое и регионально-политическое значение. Те надменность и пренебрежение, с которыми нынешняя властная коалиция относится к сланцевому сектору, далеки от жизни и вредны.

Сланцевому сектору сейчас нужны не притеснения, а согласующаяся с реальной жизнью программа развития. Она должна дать гарантию, что в эту область есть еще смысл инвестировать, в том числе в уменьшающие загрязнение технологии. В то же время эта программа оговаривала бы также действительно реальные возможности закрытия области деятельности, когда на самом деле появится что-то равноценное взамен, например, атомная станция. Однако сланцевый сектор нельзя уничтожать, идя на поводу у иллюзий, когда желаемое принимают за действительное.

Действительность такова, что атомные станции тоже не могут работать без управляемой электроэнергии, которую нам предлагает независимо от остального мира только сланец. Но если мы навяжем сланцевому сектору абсурдно строгие нормы, то у каждого руководителя в данной области в конце концов останутся две возможности. Он либо будет нарушать нормы, которые не могут быть соблюдены, и тем самым даст политической власти зеленый свет для нападения на него в нужный момент, либо он просто перестанет оказывать эту важную услугу.