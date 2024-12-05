Важнейшая задача "Eesti Energia" - снабжать Эстонию качественной электроэнергией на разумных условиях. Именно для этого была создана эта компания, и улучшение каких-либо других показателей не должно происходить в ущерб этой цели.
Михаил Кылварт: Жизненно важным услугам нельзя угрожать нереалистичными нормами
Указанные в рапорте недавнего спецконтроля на "Eesti Energia" недостатки вызвали дискуссию о том, совершал ли Хандо Суттер со своей командой ошибки при управлении предприятием и пытался ли скрыть нарушение требований по окружающей среде. Однако незаслуженно мало говорят о том, почему Эстония решила сама душить свой независимый энергетический ресурс более строгими, чем в остальной Европе, нормами, выполнение которых нереалистично. Энергия является для жителей жизненно важной услугой, а для предприятий - одним из основных ресурсов, цена которого является также решающим фактором для конкурентоспособности здешних товаров.
Все знают, что цель частной компании - зарабатывать прибыль. Когда во второй половине 1990-х годов госпредприятие "Eesti Energia" преобразовали в несколько обычных акционерных обществ, возникла противоречивая ситуация: хотя на словах целью этих предприятий по-прежнему оставалось обеспечение жителей электроэнергией на разумных условиях, с другой стороны, к этому добавилось также обязательство зарабатывать для владельца, то есть для государства, прибыль. Но в некоторых ситуациях эти цели противоречат друг другу. В последние годы добавились также более строгие экологические нормы, которые следует соблюдать при производстве электроэнергии.
Разумеется, электроэнергию нужно производить таким образом, чтобы предприятие хорошо хозяйствовало и не чрезмерно обременяло природу. Но поскольку прибыль и экологические нормы являются конкретно измеряемыми величинами, то они могут заслонять ту истинную и важнейшую цель, которую столь же точно измерить нельзя - производство электроэнергии на разумных условиях для жителей и предприятий Эстонии.
И государственным правителям очень просто злоупотреблять этим. Через принадлежащую государству энергетическую компанию можно заставить жителей пополнять государственную казну таким образом, чтобы не называть это повышением налога. Можно также, навязывая отечественным энергопроизводствам необоснованно строгие требования, зарабатывать в глазах некоторых европейских коллег личные политические очки.
"Те надменность и пренебрежение, с которыми нынешняя властная коалиция относится к сланцевому сектору, далеки от жизни и вредны".Михаил Кылварт, председатель Центристской партии Эстонии
Если прочитать весь пакет ожиданий владельца, который государство предъявило сейчас "Eesti Energia", то выяснится, что все эти наваленные друг на друга пожелания выполнить просто невозможно, ведь в них одновременно повышают требуемую надежность снабжения, ужесточают экологические нормы и при всем этом требуют большую прибыль, однако денег на инвестиции не дают. Но еще больше ужасает то, что главная задача компании - снабжать население Эстонии электроэнергией по разумной цене - в этих ожиданиях даже не упомянута! Так что мы как жители должны быть даже благодарны "Eesti Energia", что она не пошла путем наименьшего сопротивления, финансируя государственные требования повышением цены.
"Eesti Energia" неоднократно обращала внимание владельца, то есть государства, на все эти противоречия, однако эти обращения игнорировались. Поэтому особенно цинично, что правительство заказывает за 200000 евро рапорт, касающийся обстоятельств, которые были давно известны и которые государственная власть сама решала все это время игнорировать.
Еще одно интересное обстоятельство, о котором особо не говорилось, это приуроченность нынешнего скандала вокруг "Eesti Energia". А именно: по нескольким причинам он настолько удобен для партии премьер-министра, что логика отказывается считать это случайным совпадением.
Во-первых, этим скандалом можно прикрыть тему банкротства национальной авиафирмы "Nordica". Во-вторых, нарушение "Eesti Energia" требований по окружающей среде является для Министерства климата хорошим поводом для лоббистской работы с целью совершения связанных с зеленым поворотом непродуманных шагов, таких как закрытие в срочном порядке сланцевого сектора и закапывание денег налогоплательщика в морские ветропарки. В качестве промежуточного замечания напомню, что экономика Эстонии падает третий год подряд, однако правительство не предпринимало больших усилий для улучшения ситуации.
Однако именно в контексте зеленого поворота ситуация с банкротством "Nordica" особенно неловкая, ведь около десяти лет назад тогдашнее правительство Партии реформ обещало, создавая новую авиафирму, что благодаря ориентированному на рынок бизнес-плану ей будет сопутствовать успех. На сегодня государство закопало в "Nordica" десятки миллионов евро, "Nordica" обанкротилась, а премьер-министр столь же оптимистично обещает теперь успех ветропаркам, в которые деньги налогоплательщика закапывают уже миллиардами.
Неужели мы действительно верим, что за миллиарды евро денег налогоплательщика Эстония сможет первым в мире государством начать получать дешевую электроэнергию из ветра? Доверим ли мы этот проект тем же политическим силам, которые не сумели заставить работать даже настолько классическое предприятие, как авиафирма? Почему результаты аудита на "Eesti Energia" опубликовали сразу же, а связанные с "Nordica" рапорты по-прежнему засекречены?
Установление идеологических и игнорирующих реальность ограничений для функционирования жизненно важной услуги необоснованно. Если мы сами добровольно притесняем один из важнейших для своего общества ресурс намного более строгими нормами, чем требуют даже на уровне Европы, то это бессмысленно и опасно. Что дальше? Предельные нормы горючего для Спасательного департамента и Сил обороны?
Заводы сланцевого масла и сланцедобыча - это одна целостная система, имеющая для государства как стратегическое, так и экономическое и регионально-политическое значение. Те надменность и пренебрежение, с которыми нынешняя властная коалиция относится к сланцевому сектору, далеки от жизни и вредны.
Сланцевому сектору сейчас нужны не притеснения, а согласующаяся с реальной жизнью программа развития. Она должна дать гарантию, что в эту область есть еще смысл инвестировать, в том числе в уменьшающие загрязнение технологии. В то же время эта программа оговаривала бы также действительно реальные возможности закрытия области деятельности, когда на самом деле появится что-то равноценное взамен, например, атомная станция. Однако сланцевый сектор нельзя уничтожать, идя на поводу у иллюзий, когда желаемое принимают за действительное.
Действительность такова, что атомные станции тоже не могут работать без управляемой электроэнергии, которую нам предлагает независимо от остального мира только сланец. Но если мы навяжем сланцевому сектору абсурдно строгие нормы, то у каждого руководителя в данной области в конце концов останутся две возможности. Он либо будет нарушать нормы, которые не могут быть соблюдены, и тем самым даст политической власти зеленый свет для нападения на него в нужный момент, либо он просто перестанет оказывать эту важную услугу.