Антивоенный кинофестиваль пройдет под лозунгом "Праздник жизни"

Международный кинофорум, инициатором которого в прошлом году стал предприниматель из Йыхви Павел Гаврилин, на этот раз не будет столь масштабным, как первый, длившийся почти неделю, но тоже обещает любителям киноискусства разнообразие впечатлений.

По словам ассистента директора Лилии Чепелевой, фестиваль пройдет под вдохновляющим лозунгом "Праздник жизни". Организаторы не стали концентрироваться на чем-то, что вызывает у зрителей острую реакцию, а стараются показать, что, независимо от конфликта и места, где он происходит, всегда важнее выбирать жизнь.

- У меня есть несколько фильмов-фаворитов в этой программе, - заметила Лилия. - Среди них, например, фильм "Захвати саммит" (Турция) - это вдохновляющая история молодых людей из разных стран, где были разные конфликты, но судьба свела их вместе в захватывающем путешествии на вершину горы Килиманджаро. Или анимационный фильм "Метаморфозы" (Италия), рассказывающий о группе птиц в путешествии по трансформации. Все киноленты удостоены разных наград на кинофорумах в разных странах.

Собеседница добавила, что фильмы будут показывать с полудня до позднего вечера в формате биеннале, что значит, что зайти или выйти из кинозала можно в любое время. Но она рекомендует выделить пару часов по вечерам с 18.00 и посмотреть все короткометражные фильмы вместе, что поможет составить лучшее представление о главной идее фестиваля.