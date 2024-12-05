Второй Международный антивоенный фестиваль независимого кино (AWIIFF) состоится 6-7 декабря в Йыхви и пройдет в кинозале на Яама, 10. Зрителям представят 20 документальных, игровых и анимационных фильмов из разных уголков мира, которые обращают внимание не только на военные конфликты, но прежде всего на жизнь после них - рассказывают истории стойкости и человечности.
Антивоенный кинофестиваль пройдет под лозунгом "Праздник жизни"
Международный кинофорум, инициатором которого в прошлом году стал предприниматель из Йыхви Павел Гаврилин, на этот раз не будет столь масштабным, как первый, длившийся почти неделю, но тоже обещает любителям киноискусства разнообразие впечатлений.
По словам ассистента директора Лилии Чепелевой, фестиваль пройдет под вдохновляющим лозунгом "Праздник жизни". Организаторы не стали концентрироваться на чем-то, что вызывает у зрителей острую реакцию, а стараются показать, что, независимо от конфликта и места, где он происходит, всегда важнее выбирать жизнь.
- У меня есть несколько фильмов-фаворитов в этой программе, - заметила Лилия. - Среди них, например, фильм "Захвати саммит" (Турция) - это вдохновляющая история молодых людей из разных стран, где были разные конфликты, но судьба свела их вместе в захватывающем путешествии на вершину горы Килиманджаро. Или анимационный фильм "Метаморфозы" (Италия), рассказывающий о группе птиц в путешествии по трансформации. Все киноленты удостоены разных наград на кинофорумах в разных странах.
Собеседница добавила, что фильмы будут показывать с полудня до позднего вечера в формате биеннале, что значит, что зайти или выйти из кинозала можно в любое время. Но она рекомендует выделить пару часов по вечерам с 18.00 и посмотреть все короткометражные фильмы вместе, что поможет составить лучшее представление о главной идее фестиваля.
Завершит фестиваль в субботу фильм "Журавль Садако" (Япония), режиссеры Рена Масуяма и Дайсуке Тарутани рассказывают историю надежды выжившей после взрыва атомной бомбы в Хиросиме девочки. История надежды через бумажных журавликов.
Билетов не продают, но приветствуются добровольные пожертвования, которые будут направлены на поддержку местного футбольного клуба "Phoenix" и НКО "Südamete soojus" ("Тепло сердец"), которая помогает молодежи и нуждающимся семьям в Эстонии.
По словам одной из лидеров НКО "Südamete soojus" Анны Рехема, на собранные деньги они постараются порадовать воспитанников детских домов в рождественские и новогодние праздники подарками или сладкими угощениями.
- Фестиваль AWIIFF в этом году проходит также 5 декабря в США, городе Форт-Лодердейл, - добавила Лилия. - В будущем мы намерены расширить географию - охватить больше городов и соединить в этом форуме не только кино, но и другие формы искусства.
Все фильмы в Йыхви идут на языке страны, в которой они созданы, с английскими субтитрами. Анимационные фильмы понятны и без слов. Подробную программу кинофестиваля можно посмотреть на сайте awiiff.film