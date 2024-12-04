В Нарва-Йыэсуу начинают строить новый детский сад

Как сообщает городская управа Нарва-Йыэсуу, строительство выполнит ТОО "Mapri Ehitus". Здание для нового детского сада, рассчитанное на четыре группы и площадью 1270 квадратных метров, будет построено на участке существующего детсада "Karikakar" по ул.Карья 25. Старое здание будет снесено.

Стоимость строительства превысит 3,6 миллиона евро, считая с налогом с оборота. На выполнение работ отводится 14 месяцев.

Строительные работы финансируются на 85% из Фонда справедливого перехода, остальные 15% - из городского бюджета.

Договор о строительстве здания нового детского сада подписали мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин и член правления ТОО "Mapri Ehitus" Тармо Роос. Фото: Anna Markova

Цель этого проекта - повысить энергоэффективность общественных зданий в городе Нарва-Йыэсуу за счет строительства нового детского сада, в котором сократятся постоянные затраты на электроэнергию и ремонт. Предполагается, что у будущего здания будет практически нулевое энергопотребление, то есть класс энергоэффективности "А".

По словам мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина, начало строительства нового детского сада является долгожданным историческим моментом, так как город давно мечтал об этом.

- Исходя из перспектив развития города, сегодня образование находится на первом месте, что подтверждается проектом следующего городского бюджета, объем которого и доля инвестиций являются самыми большими за все годы, - приводит горуправа комментарий мэра Максима Ильина. - Большая часть будущих инвестиций направлена именно в сферу образования. В ситуации, когда соседние самоуправления уже построили или в настоящее время строят новые школы и детские сады, город Нарва-Йыэсуу тоже должен сделать все возможное, чтобы местные дети могли получать начальное и основное образование в своем же городе.

Генеральный директор строительной компании "Mapri Ehitus" Тармо Роос напоминает, что со строительством современных детских садов и школ строится также будущее Эстонии.

- Новый детский сад дополняет исторический курортный город на берегу моря и приглашает жить здесь молодых людей, которые также задумываются об увеличении своей семьи. За последние несколько лет при участии строительной компании "Mapri Ehitus" появилось три школы, а детский сад в Нарва-Йыэсуу также будет нашим третьим детским садом. Мы передадим его горожанам в оговоренное время, - заявил Роос.