Возраст всеобуча в Эстонии поднят до восемнадцати лет

Новые положения Закона об образовании, обязывающие учиться до 18-ти лет включительно, вступят в силу с сентября 2025 года и будут касаться тех, кто закончат основную школу в 2026 году и далее.

- В современном мире важно не только больше времени проводить за учебой, но и постоянно учиться. Новый подход заменяет обязанность посещать школу на обязанность обучаться. Цель реформы - снизить долю молодежи, не продолжающей обучение после основной школы, до менее чем пяти процентов и обеспечить возможность каждому молодому человеку получить либо среднее образование, либо профессиональные навыки. Благодаря этому ежегодно около 1200 квалифицированных молодых людей будут выходить на рынок труда, - подчеркнула Каллас.