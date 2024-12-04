Парламент Эстонии в среду утвердил закон, который повышает возраст обязательного обучения до совершеннолетия и обязывает молодежь продолжать учебу даже после окончания основной школы, о чем пишет Rus.Postimees.
Возраст всеобуча в Эстонии поднят до восемнадцати лет
Новые положения Закона об образовании, обязывающие учиться до 18-ти лет включительно, вступят в силу с сентября 2025 года и будут касаться тех, кто закончат основную школу в 2026 году и далее.
Министр образования и науки Кристина Каллас назвала этот шаг важным для поддержки молодежи Эстонии.
- В современном мире важно не только больше времени проводить за учебой, но и постоянно учиться. Новый подход заменяет обязанность посещать школу на обязанность обучаться. Цель реформы - снизить долю молодежи, не продолжающей обучение после основной школы, до менее чем пяти процентов и обеспечить возможность каждому молодому человеку получить либо среднее образование, либо профессиональные навыки. Благодаря этому ежегодно около 1200 квалифицированных молодых людей будут выходить на рынок труда, - подчеркнула Каллас.
Подробнее - в публикации Rus.Postimees.