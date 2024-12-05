Рийгикогу утвердил состав военнослужащих для участия в международных миссиях

Эстония участвует в операциях НАТО, Европейского союза и ООН. С июня этого года один эстонский военный задействован в операции Евросоюза EUNAVFOR Aspides в регионе Красного моря, где участились нападения на грузовые суда и военные корабли повстанцев-хуситов.

Парламент утвердил план задействовать эстонских военнослужащих в подразделенияхъ НАТО ARF/SNF (Allied Reaction Force, Standing Naval Forces), отправив туда до 76 человек, в число которых входят экипаж корабля противоминной обороны и штабной офицер. Кроме того, Силы обороны готовы участвовать в Объединенном экспедиционном корпусе под руководством Великобритании (JEF) с 24 военнослужащими. Основное внимание JEF уделяется обеспечению безопасности в регионе Балтийского моря и северной части Атлантического океана. В этом месяце в Таллинне пройдет саммит Объединенного экспедиционного корпуса, основными темами которого станут как региональная безопасность, так и поддержка Украины.

Как и в предыдущие годы, правительство получило мандат на возможное первое и безотлагательное участие в руководимой НАТО или его государствами-членами, ЕС или ООН международной военной операции, используя до 100 военнослужащих Сил обороны.

"Для Эстонии чрезвычайно важно, что, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, мы готовы поддержать наших ближайших союзников во внешних операциях. На данный момент мы вносим самый большой вклад в операцию в Ираке, в которой участвуют 110 эстонских военнослужащих", - сказал министр обороны Ханно Певкур.