Спасательный департамент: общественное укрытие - не единственное безопасное место во время кризисной ситуации

Укрытие означает, что в опасной ситуации нужно перейти в закрытое помещение для защиты от угрозы.

- В условиях угрозы быстрая реакция и умение укрыться могут спасти вашу жизнь. Если вы слышите сирену или получаете сообщение об угрозе от EE-ALARM, немедленно укрывайтесь в ближайшем помещении, а не начинайте искать общественные укрытие, - сказал эксперт по укрытиям Спасательного департамента Лехо Лемсалу, добавив, что укрытие дома, на работе или в другом безопасном помещении поблизости - это, как правило, самый быстрый и лучший способ защитить себя от опасности.

Исследование показывает, что общественные укрытия ошибочно воспринимаются как универсальное решение. Например, треть респондентов считает, что они подходят для укрытия и в условиях экстремальных погодных условий, а пятая часть верит, что это также работает в случае наводнений. На самом деле общественные укрытия открываются в условиях войны, чтобы защитить людей, оказавшихся в этот момент на улице, от осколков снарядов и опасных взрывов. В экстремальных погодных условиях достаточно укрыться в помещении, а в случае наводнений подземные укрытия могут даже быть опасными.

- Опыт Украины показывает, что в условиях войны наиболее опасно находиться на улице, без всякой защиты и укрытия, - сказал Лехо Лемсалу. - Если вам нужно укрыться в условиях угрозы, как можно быстрее перейдите в ближайшее помещение, закройте двери, окна и вентиляцию. Во время военного конфликта переместитесь в подвал здания, если его нет - на нижний этаж, подальше от окон и в помещение с прочными стенами.

Дополнительную информацию о подготовке к кризисам можно найти на сайте www.olevalmis.ee.