Российские спецслужбы наняли члена партии Koos для диверсий в Эстонии, но не заплатили ему

Награда за преступления до организаторов и исполнителей из России не дошла.

Доказательства, собранные в ходе продолжающегося уголовного производства, указывают на то, что Хантсом планировал и готовил теракты под руководством, в интересах и под ответственностью ГРУ вместе с Ильей Бочаровым и Аликом Хучбаровым. Хушбаров также был осужден за преступление против Эстонской Республики в 2016 году. Поскольку Бочаров и Хушбаров находятся в России, они объявлены в международный розыск. Собранные доказательства позволяют предположить, что Хушбаров планировал и готовил нападения на памятники и другое имущество, находящееся на территории Эстонской Республики, и привлекал к своей деятельности других лиц.

"Если какой-либо из подозреваемых окажется в стране с ценностями, схожими с Эстонией, эта страна имеет право задержать его и экстрадировать в Эстонию для правосудия", - заявил государственный прокурор Трийну Олев-Аас.

В ходе разбирательства также были установлены лица, совершившие вандализм в отношении памятников на мемориальной площади Синимягеде в мае прошлого года, а также мемориальной доски «Битва у Голубых гор» времен Второй мировой войны и мемориальной доски Альфонса Ребаса в Мустле в январе этого года. Мемориалы в Синимягеде и Вильянди покрыли краской, на них черной краской нарисовали крюк, затем его снесли красной краской и покрыли красной краской. Суд признал одного человека виновным в ненасильственных действиях против Эстонской Республики, а другого - в оскорблении памяти погибшего.

По словам генерального директора Полиции обороны Марго Паллосон, бои Второй мировой войны, произошедшие в Голубых горах, являются болезненным напоминанием для Российской Федерации, и поэтому находящиеся там мемориалы также являются для них объектом мести. РФ использует людей с проблемами, а потом игнорирует их. Вознаграждение за заказанные преступления преступники не получают, оно в основном попадает в карманы коррумпированных посредников. Преступники будут пойманы и привлечены к ответственности", - добавил Паллосон.

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