Российские спецслужбы наняли члена партии Koos для диверсий в Эстонии, но не заплатили ему

Весной этого года Харьюский уездный суд признал Аллана Хантсома виновным в организации повреждения автомобилей министра внутренних дел и журналиста в декабре 2023 года по указанию и указанию ГРУ. Сегодня прокуратура раскрыла детали следствия.
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В уголовном деле, возбужденном в прошлом году, прокуратура установила личности 11 человек, причастных к порче автомобиля министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и главного редактора портала Rus.Delfi Андрея Шумакова в декабре 2023 года.
Согласно обвинительному заключению, к порче автомобилей министра внутренних дел и журналиста причастны не менее 9 человек, семеро из которых признаны судом виновными. Два человека находятся в России, они объявлены в международный розыск.
Суд нашел доказательства того, что Аллан Хантсом установил отношения с людьми, действовавшими в интересах и по поручению Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ГРУ), а также планировал и готовил нападения на собственность в Эстонии с октября 2023 года. Аллан Хантсом обратился к Андрею Коломайнену с просьбой организовать взлом автомобиля министра внутренних дел и журналиста. Коломайнен привел с собой человека, который нашел следующего человека в цепочке организации терактов, который, в свою очередь, привел в цепочку еще двух человек.
Суд признал А.Хантсоми, А.Коломайнена и Романа Ланцова виновными в разведывательной деятельности против Эстонской Республики и поддержке ее. Суд признал четырех человек виновными в преступлениях против собственности.
По словам государственного прокурора Трийну Олев-Ааса, цепочка организации и осуществления нападений была длинной, и все, кто в ней участвовал, не знали, какова истинная цель преступления. "В преступлениях против государства прокуратура предъявила обвинения тем, кто знал цель преступления и его реальный порядок. Другим участникам нападений были предоставлены регистрационные номера, марки и адреса автомобилей, а также обещаны деньги за взлом машин. Согласно показаниям, они не знали, чьи это машины", - сказала Трийну Олев-Аас.
Награда за преступления до организаторов и исполнителей из России не дошла.
Доказательства, собранные в ходе продолжающегося уголовного производства, указывают на то, что Хантсом планировал и готовил теракты под руководством, в интересах и под ответственностью ГРУ вместе с Ильей Бочаровым и Аликом Хучбаровым. Хушбаров также был осужден за преступление против Эстонской Республики в 2016 году. Поскольку Бочаров и Хушбаров находятся в России, они объявлены в международный розыск. Собранные доказательства позволяют предположить, что Хушбаров планировал и готовил нападения на памятники и другое имущество, находящееся на территории Эстонской Республики, и привлекал к своей деятельности других лиц.
"Если какой-либо из подозреваемых окажется в стране с ценностями, схожими с Эстонией, эта страна имеет право задержать его и экстрадировать в Эстонию для правосудия", - заявил государственный прокурор Трийну Олев-Аас.
В ходе разбирательства также были установлены лица, совершившие вандализм в отношении памятников на мемориальной площади Синимягеде в мае прошлого года, а также мемориальной доски «Битва у Голубых гор» времен Второй мировой войны и мемориальной доски Альфонса Ребаса в Мустле в январе этого года. Мемориалы в Синимягеде и Вильянди покрыли краской, на них черной краской нарисовали крюк, затем его снесли красной краской и покрыли красной краской. Суд признал одного человека виновным в ненасильственных действиях против Эстонской Республики, а другого - в оскорблении памяти погибшего.
По словам генерального директора Полиции обороны Марго Паллосон, бои Второй мировой войны, произошедшие в Голубых горах, являются болезненным напоминанием для Российской Федерации, и поэтому находящиеся там мемориалы также являются для них объектом мести. РФ использует людей с проблемами, а потом игнорирует их. Вознаграждение за заказанные преступления преступники не получают, оно в основном попадает в карманы коррумпированных посредников. Преступники будут пойманы и привлечены к ответственности", - добавил Паллосон.
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