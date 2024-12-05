По оценке министра экономики и промышленности Эркки Келдо, ситуация в экономике Эстонии улучшается и реальная покупательская способность людей растет с июня 2023 года, сообщает rus.err.
Министр: состояние эстонской экономики улучшается
- Зарплата росла быстрее инфляции. Несмотря на все трудности, доходы людей увеличиваются, а средняя пенсия растет быстрее средней зарплаты, - сказал Келдо .
По его оценке, нынешняя плохая ситуация в экономике уходит корнями в 2022 год, когда прервались цепочки поставок. "Это было сложное время. Война в Украине нанесла удар: осмелишься ли инвестировать или принять решение о покупке дома. Задача правительства в такой ситуации - обеспечить стабильность", - сказал министр экономики.