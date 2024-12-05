Министр: состояние эстонской экономики улучшается

По его оценке, нынешняя плохая ситуация в экономике уходит корнями в 2022 год, когда прервались цепочки поставок. "Это было сложное время. Война в Украине нанесла удар: осмелишься ли инвестировать или принять решение о покупке дома. Задача правительства в такой ситуации - обеспечить стабильность", - сказал министр экономики.