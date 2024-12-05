Автомобильный бум: Транспортный департамент продлил рабочую неделю

В связи с техническим сбоем в информационной системе партнера, система бронирования в Транспортном департаменте не работает, поэтому до конца рабочего дня пятницы, 6 декабря, время дорегистрационной проверки транспортных средств будет бронироваться по телефону 620 1200. Все клиенты, забронировавшие время по телефону, также получат подтверждающее письмо на свой электронный адрес.

"Просим клиентов ни в коем случае не покупать свободное время бронирования, предлагаемое в социальных сетях, так как оно будет аннулировано, и вы не получите желаемую услугу", - предупредили в Транспортном департаменте.

Транспортный департамент ищет дополнительные способы сократить время ожидания, поэтому вторую неделю подряд дорегистрационная проверка транспортных средств будет проводиться в трех бюро обслуживания по предварительной записи и в субботу. Ранее было решено, что дорегистрационные проверки в бюро обслуживания в Пярну, Нарве, Йыхви, Тарту, Таллинне, Сауэ и Пайде проводятся с 8:00 по будним дням. Кроме того, после рабочего дня до 18:00 часов дополнительно на основании фотографий оформляют документы признанных автодилеров и поставщиков автомобилей.

- Мы просим клиентов с пониманием отнестись к необычной ситуации, когда в преддверии вступления в силу налога на транспортные средства резко возросло количество регистраций и смен владельцев. Если вы покупаете подержанный автомобиль, зарегистрированный в Эстонии, то при смене владельца мы рекомендуем воспользоваться электронной услугой Департамента транспорта, которая является быстрой и удобной, - отмечают в ведомстве.