Суд: охоты на волков этой зимой не будет

Запретом охоты на рысь охотники, по его словам, очень довольны, ведь падение численности косуль все равно начинает уменьшать также численность рыси. Да и на домашних животных рыси обычно не нападают. Охота на волков - совсем другая тема.

Численность волков оказывает давление на парнокопытных

Марко Винни. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

- Ранним утром 9 ноября мы начали свой охотничий день как обычно. В ходе утренней разведки заметили в березовом молодняке лося, - вспоминает Марко Винни (на снимке) одну странную охоту в охотничьих угодьях Вока.

- Расставили охотников в ряд, спустили собаку. Через несколько минут собака залаяла, и стало слышно, что лось пошел. Вот-вот должен был выйти на стрелковую линию, но не вышел, а будто пролетел через нее и так же быстро помчался дальше. Кто же так натренировал лосей? Конечно, волки. Так как мы в своем охотничьем участке используем собаку породы ямтхунд, то сегодня можно сказать, что достаточно собаки серого окраса, чтобы вогнать парнокопытных в лесу в панику.

В этом охотничьем районе зафиксированы по меньшей мере два волка-одиночки и одна волчья пара.

Внешне похожая на волка или хаски собака породы ямтхунд относится к так называемым останавливающим охотничьим собакам: они не нападают на объект охоты, а держат дистанцию, дают охотнику знак и ждут охотника.

Затем хозяин собаки заметил стадо кабанов из 15 голов, которое засек также собачий "радар".

- За свои охотничьи годы я видел ситуации, когда собаки разгоняли стадо кабанов. Но чтобы оно рассыпалось на группы только из-за того, что охотничья собака напоминает волка, я видел впервые. Самки бросали поросят, а поросята, в свою очередь, друг друга. Все большое стадо за секунды рассыпалось, и все спасали свою жизнь, разбегаясь в разные стороны. Поодиночке кабаны стали выбегать из-за каждого угла. Организованную собачью облаву это никак не напоминало. В прежние годы было все-таки так, что идет стадо, а на расстоянии нескольких метров - собака, которая спокойно его гонит.

Численность волков оказала давление на парнокопытных, констатирует Винни. "Особенно если речь идет о молодых или слабых волках, которые постоянно хотят есть, однако охота им не особо удается. Скорее кажется, что они очень стараются, но результата нет. Это, в свою очередь, нагоняет страху на парнокопытных и они чувствуют, что для спасения жизни лучший способ - это быстрые ноги".