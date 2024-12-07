Таллиннский административный суд заморозил охоту на волков до вынесения окончательного решения суда, а это значит, что в этом охотничьем сезоне ни одного волка застрелить нельзя.
Суд: охоты на волков этой зимой не будет
В тот день, когда должна была закончиться первоначальная правовая защита, установленная против охоты на волков, суд решил приостановить охоту на волков на время судебного производства.
По оценке суда, в распоряжении Департамента окружающей среды об охоте на волков не оценен охранный статус волка на государственном уровне, и это посчитали противоречащим законодательству Евросоюза.
Охрана хищников главнее ущербов овцеводов
В начале ноября НКО "Eesti Suurkiskjad" оспорило в суде распоряжение Департамента окружающей среды касательно охоты на волков и ходатайствовало о приостановке охоты на волков в порядке первичной правовой защиты.
Суд счел нужным установить первоначальную правовую защиту, чтобы исключить необратимые последствия, добравшись с обоснованием такого решения до шакалов. "Если охота на волков будет слишком активной, то это может привести к размножению в Эстонии чуждого вида - шакалов. Если причиняемый животноводам волками ущерб может уменьшиться, то с большой вероятностью наносить ущерб скотоводам начнут шакалы. Такое развитие событий может в дальней перспективе угрожать как природной среде, так и интересам животноводов".
Суд отметил, что природоохранные интересы, в том числе сохранение биологического многообразия, перевешивают возможные экономические или социальные ущербы, которые могут сопутствовать приостановке охоты на волков.
Суд посчитал также, что в соответствии со сделанным Агентством окружающей среды предложением об охоте, размер ущерба, который волки причиняют овцеводам, в 2024 году значительно уменьшился по сравнению с предыдущим годом, однако на это обстоятельство в обжалованном распоряжении вообще не указывали.
Что делать с обязательством по охоте на парнокопытных?
"Охоты на волков в этом году не будет, - исполнительный руководитель Ида-Вируского общества охотников Марко Винни уже отправил такое сообщение своим охотничьим участкам. - Зная, насколько медленно мелют судебные мельницы, можно предположить, что сезон охоты наверняка закончится раньше".
Помощи нет пока и от того, что в прошлый вторник постоянный комитет по Бернской конвенции (международное природоохранное соглашение. - Ред.) проголосовал за предложение ЕС изменить охранный статус волков со "строго охраняемых" на "охраняемых". Изменение вступит в силу 7 марта будущего года и, может быть, позволит охотникам следующей зимой лучше обуздать волков.
Нынче же охота на волков отменяется, и это вынуждает охотников задаваться вопросом: что им делать с выданными лимитами на отстрел парнокопытных?
- Косуль стало намного меньше, но на них мы охотиться должны, а волки и рыси, основной пищей для которых служат именно косули, отстрелу не подлежат, - подобную ситуацию Марко Винни считает абсурдной и находит, что у охотников не должно быть также обязательства по охоте на парнокопытных.
Именно обязательства, ведь именно это означает лимит, установленный охотсоветом для охотничьих обществ: не верхний предел, сколько можно отстрелять, а обязательство, сколько отстрелять нужно.
- Если не выполним свои обязательства, то может случиться, что именно по этой причине не продлят правопользование для охотничьего района, - сказал Винни.
Запретом охоты на рысь охотники, по его словам, очень довольны, ведь падение численности косуль все равно начинает уменьшать также численность рыси. Да и на домашних животных рыси обычно не нападают. Охота на волков - совсем другая тема.
Численность волков оказывает давление на парнокопытных
- Ранним утром 9 ноября мы начали свой охотничий день как обычно. В ходе утренней разведки заметили в березовом молодняке лося, - вспоминает Марко Винни (на снимке) одну странную охоту в охотничьих угодьях Вока.
- Расставили охотников в ряд, спустили собаку. Через несколько минут собака залаяла, и стало слышно, что лось пошел. Вот-вот должен был выйти на стрелковую линию, но не вышел, а будто пролетел через нее и так же быстро помчался дальше. Кто же так натренировал лосей? Конечно, волки. Так как мы в своем охотничьем участке используем собаку породы ямтхунд, то сегодня можно сказать, что достаточно собаки серого окраса, чтобы вогнать парнокопытных в лесу в панику.
В этом охотничьем районе зафиксированы по меньшей мере два волка-одиночки и одна волчья пара.
Внешне похожая на волка или хаски собака породы ямтхунд относится к так называемым останавливающим охотничьим собакам: они не нападают на объект охоты, а держат дистанцию, дают охотнику знак и ждут охотника.
Затем хозяин собаки заметил стадо кабанов из 15 голов, которое засек также собачий "радар".
- За свои охотничьи годы я видел ситуации, когда собаки разгоняли стадо кабанов. Но чтобы оно рассыпалось на группы только из-за того, что охотничья собака напоминает волка, я видел впервые. Самки бросали поросят, а поросята, в свою очередь, друг друга. Все большое стадо за секунды рассыпалось, и все спасали свою жизнь, разбегаясь в разные стороны. Поодиночке кабаны стали выбегать из-за каждого угла. Организованную собачью облаву это никак не напоминало. В прежние годы было все-таки так, что идет стадо, а на расстоянии нескольких метров - собака, которая спокойно его гонит.
Численность волков оказала давление на парнокопытных, констатирует Винни. "Особенно если речь идет о молодых или слабых волках, которые постоянно хотят есть, однако охота им не особо удается. Скорее кажется, что они очень стараются, но результата нет. Это, в свою очередь, нагоняет страху на парнокопытных и они чувствуют, что для спасения жизни лучший способ - это быстрые ноги".
Прошлогоднее решение суда об охоте на медведя призывает к осторожности
Марко Винни усматривает четкую связь между вышеупомянутым судебным постановлением и обжалованным в прошлом году приговором суда, связанным с охотой на медведя.
Тогда суд по ходатайству НКО "Eesti Suurkiskjad" тоже установил первоначальную правовую защиту, однако прекратил ее до вынесения решения суда и в течение сезона отстреляно было 90 медведей.
В октябре этого года, через год с лишним после обжалования постановления Департамента окружающей среде об охоте на медведей, Таллиннский окружной суд решил, что это количество медведей было отстреляно незаконно.
- Видно, теперь хотят предотвратить возникновение такой ситуации, - отметил Винни.
Департамент окружающей среды сообщил в среду вечером, что не согласен с решением суда запретить охоту на волков на время судебного спора, так как это означает запрет охоты на неопределенное время, и обжалует постановление суда.
"Мы должны найти баланс, который сохранит волков в наших лесах и животноводство в сельских регионах", - сообщил департамент.
Правление Эстонского общества охотников примет точку зрения и сделает предложения для разрешения ситуации в следующий четверг.