По словам руководителя Coop Eesti Райнера Рохтла, с 1 июля следующего года еда в Эстонии будет на втором месте по дороговизне в Европе, передает Ärileht.
В следующем году Эстония будет в лидерах ЕС по стоимости еды
По словам Рохтла, Эстония в стоимости продуктов питания будет выше только в Дании, где ставка НСО составляет 25%, но уровень жизни значительно выше, чем в Эстонии. "При этом нужно учитывать, что за последние годы продукты питания уже подорожали в среднем на 40%", - отметил он.
Еще одна проблема, по словам Рохтла - это тот факт, что из-за снижения покупательской способности люди стали значительно реже выбирать эстонскую продукцию. Это может привести к исчезновению производства продуктов питания из сельских районов.