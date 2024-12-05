В следующем году Эстония будет в лидерах ЕС по стоимости еды

По словам Рохтла, Эстония в стоимости продуктов питания будет выше только в Дании, где ставка НСО составляет 25%, но уровень жизни значительно выше, чем в Эстонии. "При этом нужно учитывать, что за последние годы продукты питания уже подорожали в среднем на 40%", - отметил он.