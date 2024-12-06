Дополнительного повышения акциза на алкоголь не будет

- Даже незначительное повышение акцизных ставок может привести к тому, что продающийся в Эстонии алкоголь станет значительно дороже, чем в соседних странах. В такой ситуации нельзя исключать, что Латвия окажется крупнейшим бенефициаром алкогольной политики коалиции. Для Эстонии это будет означать не только сокращение налоговых поступлений, но и экономические и социальные последствия, - подчеркнул вице-председатель комиссии Андрей Коробейник.