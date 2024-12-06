В Эстонии резко сократилось количество свободных вакансий

- В третьем квартале общее число как вакантных, так и занятых должностей составило чуть менее 604 000, из них наибольшая часть - вакансии в обрабатывающей промышленности, торговле и образовании, - сказала аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк.

По данным Департамента статистики, доля вакансий составила 1,6% от общего числа должностей, больше всего их было в сферах образования (1674), торговли (1322), а также государственного управления и обороны (1278).

По инициативе работодателя в третьем квартале было уволено 5819 человек. Наибольшее число уволенных было в сфере оптовой и розничной торговли, больше всего нанимали в сфере образования.

Число уволенных таким образом людей составляет примерно 10% от всех уволенных. Больше всего уволенных по инициативе работодателя было в сферах образования (1125 человек) и обрабатывающей промышленности (1064).

«Больше всего уволенных как по собственному желанию, так и по инициативе работодателя в третьем квартале 2024 года было в сфере оптовой и розничной торговли: там было уволено 9796 человек», - добавила Саагпакк.

На работу в этот период было принято 55 766 человек. "По сравнению с тем же периодом прошлого года на работу было принято более чем на 1600 человек меньше", - пояснила аналитик.

По количеству принятых на работу людей лидировали сферы образования, оптовой и розничной торговли, а также обрабатывающей промышленности. Оборот рабочей силы, характеризующий ее движение (общее число работников в результате приема на работу и увольнений), уменьшился по сравнению с третьим кварталом 2023 года на 4%.

Больше всего вакантных должностей в третьем квартале 2024 года было в Харьюском (80,7% от всех вакантных должностей) и Тартуском (6,8%) уездах. Доля вакантных должностей в Пярнуском уезде составила 2,3% от всех вакантных должностей в Эстонии, в Ида-Вируском уезде - 2,1%.

Для определения числа занятых должностей и передвижения рабочей силы Департамент статистики использует данные из регистра трудовой занятости Налогово-таможенного департамента. Департамент статистики собирает данные о числе вакантных должностей в рамках исследования "Заработная плата и рабочая сила".