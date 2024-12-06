Эстонская компания оборонной промышленности Frankenburg Technologies в следующем году начнет на территории Украины испытания своих зенитных ракет, передает rus.err.
Эстонская оружейная компания проведет в Украине испытание своих антидроновоых ракет
Недорогая зенитная ракета Mark 1 от Frankenburg должна стать эффективным оружием против иранских дронов-камикадзе.
По словам генерального директора предприятия Кусти Сальма, соглашение на проведение испытаний уже достигнуто, а технология компании привлекла широкое внимание.