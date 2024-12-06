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Эстонская оружейная компания проведет в Украине испытание своих антидроновоых ракет

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Фото статьи
Фото: twitter

Эстонская компания оборонной промышленности Frankenburg Technologies в следующем году начнет на территории Украины испытания своих зенитных ракет, передает rus.err.

Недорогая зенитная ракета Mark 1 от Frankenburg должна стать эффективным оружием против иранских дронов-камикадзе.​

По словам генерального директора предприятия Кусти Сальма, соглашение на проведение испытаний уже достигнуто, а технология компании привлекла широкое внимание.

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