Андре Ханимяги: Рождество не должно стать периодом возникновения долга по быстрым займам

"Если, с одной стороны, можно сказать, что занимать деньги и оставаться в долгу - это личный выбор и проблема каждого, то в действительности это более широко влияет на семьи и общество". Андре Ханимяги, председатель правовой комиссии Рийгикогу, СДПЭ

Если, с одной стороны, можно сказать, что занимать деньги и оставаться в долгу - это личный выбор и проблема каждого, то в действительности это более широко влияет на семьи и общество. Долгам сопутствуют конфликты и семейные ссоры, в обществе возникает больше социального неравенства и отверженности, а также меньше чувства уверенности. У людей, оказавшихся в долговой спирали, уменьшается мотивация ходить на работу, честно зарабатывать и платить налоги, люди начинают нуждаться в поддержке со стороны социальной системы.

Экономика Эстонии падает уже десятый квартал. На фоне этого печального факта приходится, к сожалению, признать, что многим нашим соотечественникам трудно справляться с постоянно растущими ценами. Испытывающие трудности люди хватаются за любое вспомогательное средство. Поэтому нужно обсудить, следует ли претворить в жизнь еще более мощные инициативы. Будь то ограничение рассылаемой по почте рекламы или запрет на круглосуточную выдачу займов, чтобы уменьшить импульсивные и необдуманные решения о взятии таких кредитов.

Социал-демократы видят необходимость в снижении максимальной ставки затратности кредита и установке потолка пени. Поддержки достойно также предложение создать должность финансового омбудсмена. С помощью финансового омбудсмена люди смогли бы быстро и дешево решать возникающие с кредиторами споры. Это обеспечило бы лучшую защиту потребителей и предотвратило бы долгие судебные споры. Уменьшилась бы также рабочая нагрузка судов, ведь в прошлом году в суды поступило 15000 заявлений, связанных с должниками по кредитам.

Рождественская радость, подарки и торжества не должны доставаться ценой непосильных займов. Каждый должен знать о рисках, а обязанность государства - как можно больше сделать для того, чтобы люди были хорошо информированы при взятии беззалогового потребительского кредита. Зачастую новый заем не является решением, а еще больше усугубляет проблему.