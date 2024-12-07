Особенно во время Рождества мы желаем своим близким лучшего, что проявляется также в покупке подарков. Оборот магазинов в Эстонии в декабре увеличивается в несколько раз. К сожалению, хорошие намерения или сопутствующая Рождеству атмосфера могут приводить к непродуманным решениям. Тех, чей доход не позволяет купить все желаемое, привлекают, к сожалению, быстрые займы.
Андре Ханимяги: Рождество не должно стать периодом возникновения долга по быстрым займам
В Эстонии не требующие обеспечения потребительские кредиты, то есть так называемые быстрые займы, в общем-то находятся под контролем, однако проблема все же никуда не делась. Просроченные займы являются проблемой не для единиц. Поэтому государство должно быть сильным партнером при защите потребителей, предлагая решения, удерживающие людей от попадания в долговую спираль.
По состоянию на сентябрь 2024 года в Эстонии было заключено более 403000 кредитных договоров (не с банками), остаток по которым достигал 1,5 миллиарда евро. Доля договоров, на которые уже начислены пени, составляла 24%, а это значит, что почти четверть таких кредитных договоров - проблемные. Быстрые займы привлекают своими простыми условиями и быстрой выплатой, что может показаться легким выходом именно в преддверии Рождества.
Государство предпринимало и предпринимает различные шаги для защиты людей. Например, инкассо-фирмы должны будут с 2025 года иметь разрешение на деятельность и подчиняться финансовому надзору. Наконец продвинулись также с позитивным кредитным регистром, который позволит заимодавцам впредь лучше видеть прежние займы и обязательства тех, кто берет заем.
Есть и другие предложения. Финансовая инспекция желает ввести регуляцию соотношения основной части кредита и интрессовых платежей по кредиту и доходов потребителя, которая гарантировала бы единообразие оценки кредитоспособности. Это означало бы единую мерку при оценке берущих займы. Если кто-то вследствие своих обязательств и дохода не может получить заем у одного кредитного учреждения, то для него останутся закрытыми двери и других кредитных учреждений. Это предложение тоже помогло бы исключить риск возникновения неплатежеспособности.
"Если, с одной стороны, можно сказать, что занимать деньги и оставаться в долгу - это личный выбор и проблема каждого, то в действительности это более широко влияет на семьи и общество".Андре Ханимяги, председатель правовой комиссии Рийгикогу, СДПЭ
Если, с одной стороны, можно сказать, что занимать деньги и оставаться в долгу - это личный выбор и проблема каждого, то в действительности это более широко влияет на семьи и общество. Долгам сопутствуют конфликты и семейные ссоры, в обществе возникает больше социального неравенства и отверженности, а также меньше чувства уверенности. У людей, оказавшихся в долговой спирали, уменьшается мотивация ходить на работу, честно зарабатывать и платить налоги, люди начинают нуждаться в поддержке со стороны социальной системы.
Экономика Эстонии падает уже десятый квартал. На фоне этого печального факта приходится, к сожалению, признать, что многим нашим соотечественникам трудно справляться с постоянно растущими ценами. Испытывающие трудности люди хватаются за любое вспомогательное средство. Поэтому нужно обсудить, следует ли претворить в жизнь еще более мощные инициативы. Будь то ограничение рассылаемой по почте рекламы или запрет на круглосуточную выдачу займов, чтобы уменьшить импульсивные и необдуманные решения о взятии таких кредитов.
Социал-демократы видят необходимость в снижении максимальной ставки затратности кредита и установке потолка пени. Поддержки достойно также предложение создать должность финансового омбудсмена. С помощью финансового омбудсмена люди смогли бы быстро и дешево решать возникающие с кредиторами споры. Это обеспечило бы лучшую защиту потребителей и предотвратило бы долгие судебные споры. Уменьшилась бы также рабочая нагрузка судов, ведь в прошлом году в суды поступило 15000 заявлений, связанных с должниками по кредитам.
Рождественская радость, подарки и торжества не должны доставаться ценой непосильных займов. Каждый должен знать о рисках, а обязанность государства - как можно больше сделать для того, чтобы люди были хорошо информированы при взятии беззалогового потребительского кредита. Зачастую новый заем не является решением, а еще больше усугубляет проблему.