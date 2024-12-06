По словам руководителя Идаского спасательного центра Тармо Антона, во время недавнего рейда по проверке датчиков угарного газа и дыма, жители Нарвы и Силламяэ с нежеланием пускали спасателей к себе домой, а также позволяли себе оскорблять инспекторов.
Жители Нарвы и Силламяэ оскорбляли спасателей, проверявших датчики угарного газа и дыма
Целью проверки было убедиться, что в домах правильно установлены и работают датчики дыма и угарного газа. Они могут спасти жизни людей в случае чрезвычайной ситуации.
- Бывает, что нас посылают и на три буквы, и на четыре буквы, и на пять букв. Куда только возможно. Есть люди, которые не открывают дверь. А есть те, кто открывают, но говорят, что не хотят нас видеть, - рассказал руководитель Идаского спасательного центра порталу rus.err.