Сотрудничество создает будущее рынка рабочей силы Ида-Вирумаа

При обсуждении будущего рабочей силы уезда на Форуме справедливого перехода констатировали, что для адаптации к технологическим изменениям особенно важна гибкость рынка рабочей силы.

В Ида-Вирумаа ищущих работу сегодня больше, нежели в любом другом регионе Эстонии. В то же время некоторые здешние предприятия испытывают трудности с поиском рабочей силы. Профессор Тартуского университета по коммуникационным исследованиям Трийн Вихалемм установила в ходе более ранних исследований, что готовность жителей Ида-Вирумаа адаптироваться к связанным с работой изменениям находится на среднем по Эстонии уровне, однако реального опыта переобучения им не хватает. Так, по данным исследования рынка труда, проведенного Департаментом статистики, в Эстонии в среднем 60% работников пользуются возможностью развития своих умений и знаний, в Ида-Вирумаа этот показатель равен 40%.

По словам Вихалемм, при переходном процессе экономики развитие способности и желания местной рабочей силы к переобучению является одной из наиболее надежных на будущее инвестиций, которую предприниматели, самоуправления и учреждения образования могут осуществить сообща.

Обучение любознательного работника происходит на предприятии