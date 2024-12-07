Обзор дискуссии о будущем рабочей силы уезда на Форуме справедливого перехода.
Сотрудничество создает будущее рынка рабочей силы Ида-Вирумаа
При обсуждении будущего рабочей силы уезда на Форуме справедливого перехода констатировали, что для адаптации к технологическим изменениям особенно важна гибкость рынка рабочей силы.
В Ида-Вирумаа ищущих работу сегодня больше, нежели в любом другом регионе Эстонии. В то же время некоторые здешние предприятия испытывают трудности с поиском рабочей силы. Профессор Тартуского университета по коммуникационным исследованиям Трийн Вихалемм установила в ходе более ранних исследований, что готовность жителей Ида-Вирумаа адаптироваться к связанным с работой изменениям находится на среднем по Эстонии уровне, однако реального опыта переобучения им не хватает. Так, по данным исследования рынка труда, проведенного Департаментом статистики, в Эстонии в среднем 60% работников пользуются возможностью развития своих умений и знаний, в Ида-Вирумаа этот показатель равен 40%.
По словам Вихалемм, при переходном процессе экономики развитие способности и желания местной рабочей силы к переобучению является одной из наиболее надежных на будущее инвестиций, которую предприниматели, самоуправления и учреждения образования могут осуществить сообща.
Обучение любознательного работника происходит на предприятии
Руководитель нарвского завода магнитов "Neo Materials OÜ" по персоналу и администрации Ольга Зайцева отметила, что, с точки зрения предприятия, самой большой ценностью ищущего работу человека являются любознательность и желание действовать. Это исходные точки, начиная с которых работодателю надо только придумать, как развивать необходимые для конкретной должности умения. По ее словам, в Ида-Вирумаа еще не особо много специалистов в области магнитов, но если самим обучать их, то потребность в них будет вскоре удовлетворена.
- Для Нарвы и Ида-Вирумаа характерно, что люди хотят работать, умеют работать, знают, что такое производство и производственная дисциплина, - перечислила Зайцева сильные стороны уезда с точки зрения работодателя.
Долгий план в обучении требует больших рисков
Руководитель Ида-Вирумааского центра профобразования Мати Лукас указал на трудности прогнозирования будущих потребностей рынка труда.
- Чем дольше период обучения, тем более заранее необходимо знать, что потребуется на рынке труда. В профессиональном обучении нужно, чтобы рынок труда наперед знал, что будет происходить через три-четыре года. Чтобы подготовить трех-четырехлетнюю учебную программу, нам необходима предварительная информация за шесть лет, - указал Лукас на узкие места.
Главный аналитик "Kutsekoda OSKA" Ингве Розенблад рассказала на основании датского опыта, что большее привлечение предприятий к обучению рабочей силы и там является распространенным трендом. "Три четверти времени профессионального обучения датские учащиеся проводят на предприятии. При этом предприниматели несут ответственность за поддержку развития региональный рабочей силы и в том случае, если планируют ввозить иностранную рабочую силу", - сказала Розенблад.
Руководитель Ида-Вирумааского региона кассы по безработице Аннеки Теэлахк подчеркнула, что создаваемые при поддержке Фонда справедливого перехода рабочие места еще только начинают появляться. В их ожидании ищущим работу людям нужно быть готовыми учиться и осваивать новые умения. Это может происходить при тесном сотрудничестве с предприятиями.
Более подробный обзор сказанного на форуме имеется в веб-издании "Северного побережья".
Форум финансировали Эстонское государство и Евросоюз в рамках меры поддержки "Поддержка увеличения наукоемкости ида-вируского предпринимательства: развитие предложения научной способности в Ида-Вирумаа для создания TA-сети".