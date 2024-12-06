При больницах Ида-Вирумаа появятся новые ставки координаторов по получению социальной помощи

Согласно плану в регионе появятся восемь социальных координаторов, чьей задачей будет помогать людям получать социальную помощь вовремя. Координатор должен будет оценить потребность тяжело больного человека и связаться с нужными службами, чтобы подопечному и его родственникам не пришлось заниматься административными вопросами.

- С помощью нашего проекта мы пытаемся соединить услуги между собой так, чтобы они были для клиента более удобными и ему не приходилось прибегать к разным организациям, чтобы получить необходимый полный пакет услуг, - пояснила советник Министерства социальных дел Регина Сергеева.

Социальные координаторы будут работать при центрах здоровья и больницах. Один центр появится в Кохтла-Ярве, и к нему будет относиться Люганузе, Алутагузе, Йыхви и Тойла, а второй центр - в Нарве, который будет обслуживать Нарва-Йыэсуу и Силламяэ.