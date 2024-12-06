На выходных температура поднимется выше нуля

В воскресенье низкое давление отступит в Центральную Европу, но у его края на островах ночью выпадет небольшой дождь, а днем ​​возможен снег и мокрый снег. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью 0..-5, на островах до +3, днем ​​-2..+12, на островах до +3°С.

В понедельник граница высокого давления со стороны Скандинавии распространится на Балтийское море. На границе двух зон давления будут дуть сильные северо-западные и северные ветры. Ночью - единичные ливни, днем ​​без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0..-5°С, на островах до +3, днем ​​-2..+1, на побережье до +3°С.

Ночь вторника будет без осадков из-за влияния высокого давления. Будет дуть сравнительно слабый западный ветер. В течение дня активное пониженное давление будет перемещаться над северными районами Скандинавии, расширяясь к Балтийскому морю, его давление усилит юго-западные и западные ветры. По сегодняшним данным, его дождевые облака до Эстонии не дойдут. Температура воздуха ночью -1..-7, на побережье до +2, днем ​​-1..+2, на ветреном побережье до +5°С.

В среду пониженное давление переместится на северные регионы России, но мощно накроет как Финляндию, так и большую часть Скандинавии. Однако высокое давление, спадающее над Центральной Европой, сохранит свое влияние в районе южных вод Балтийского моря. Погода в Эстонии останется без дождей, но будет дуть сильный юго-западный и западный ветер. Температура ночью -1..+2, на побережье до +5, днем ​​+1..+6°C.

В ночь на четверг область низкого давления переместится, и в некоторых местах принесет дождь и мокрый снег. Сильный ветер будет дуть с юго-запада и запада, утром с северо-запада. Температура воздуха 0..+5°С. В течение дня эффект области высокого давления усилится и небо станет яснее. Будет дуть умеренно сильный северо-западный ветер. Воздушная масса меняется на более прохладную, в течение дня температура имеет тенденцию к понижению и находится в пределах -1..+2°С, на побережье до +5°С.