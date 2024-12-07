послали ко всем чертям Почему большинство ида-вируских самоуправлений отклонили министерское соглашение об образовании?

Соглашение в области образования

Министерство образования и науки предложило в январе начать переговоры о карьерной модели, нагрузке и условиях труда учителей общеобразовательных школ между самоуправлениями, владельцами частных школ, представительскими организациями учителей, представительскими организациями школьных руководителей и министерством.

Cоглашение об образовании является добровольным договором, заключаемым на три года - с 2026 по 2028 год.

На заседании правительственного кабинета 26 сентября правительство приняло к сведению, что для внедрения карьерной модели необходимо запланировать на 2026-2028 годы дополнительные деньги. Откуда конкретно придут деньги, предназначенные для внедрения карьерной модели, выяснится в ходе составления государственного бюджета на 2026 год, так как основанием для него служат соответствующие прогнозам поступления налогов и урезания. В соответствии с нынешними прогнозами, возможно запланировать в государственном бюджете дополнительные деньги на внедрение карьерной модели, начиная с 2026 года.

Соглашение об образовании отправлено сторонам для подписания и будет заключено совместно 9 декабря в 11.00 в таллиннском представительстве министерства.