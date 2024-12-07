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послали ко всем чертям Почему большинство ида-вируских самоуправлений отклонили министерское соглашение об образовании?

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Слева направо: йыхвиский волостной старейшина Марис Тоомель, министр образования и науки Кристина Каллас, мэр Нарвы Яан Тоотс и мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело. Руководимые всеми тремя самоуправления отказались присоединиться к министерскому плану соглашения.
Слева направо: йыхвиский волостной старейшина Марис Тоомель, министр образования и науки Кристина Каллас, мэр Нарвы Яан Тоотс и мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело. Руководимые всеми тремя самоуправления отказались присоединиться к министерскому плану соглашения. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Только два ида-вируских самоуправления из восьми дали свое одобрение подготовленному Министерством образования и науки соглашению об образовании; по мнению упирающихся, таким образом государство пытается заманить их в будущем в ловушку.

Соглашение в области образования

Министерство образования и науки предложило в январе начать переговоры о карьерной модели, нагрузке и условиях труда учителей общеобразовательных школ между самоуправлениями, владельцами частных школ, представительскими организациями учителей, представительскими организациями школьных руководителей и министерством.

Cоглашение об образовании является добровольным договором, заключаемым на три года - с 2026 по 2028 год.

На заседании правительственного кабинета 26 сентября правительство приняло к сведению, что для внедрения карьерной модели необходимо запланировать на 2026-2028 годы дополнительные деньги. Откуда конкретно придут деньги, предназначенные для внедрения карьерной модели, выяснится в ходе составления государственного бюджета на 2026 год, так как основанием для него служат соответствующие прогнозам поступления налогов и урезания. В соответствии с нынешними прогнозами, возможно запланировать в государственном бюджете дополнительные деньги на внедрение карьерной модели, начиная с 2026 года.

Соглашение об образовании отправлено сторонам для подписания и будет заключено совместно 9 декабря в 11.00 в таллиннском представительстве министерства.

На этой неделе Министерство образования и науки должно было внести поправку в свое прежнее пресс-сообщение. Если ранее в нем говорилось, что в Ида-Вирумаа свое одобрение соглашению об образовании выразили Люганузеская и Тойлаская волости, а также город Кохтла-Ярве, то на настоящий момент последний из этого перечня исчез.

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