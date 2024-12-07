ПЕРЕДОВИЦА Неужели самоуправления не доверяют государству?

Вряд ли большая часть наших самоуправлений против развития образования и поддержки учителей, скорее, их настораживает то, какие обязательства могут последовать отсюда для самоуправлений.

Ясно, что для многих обычных людей все связанное с этим соглашением остается далеким и туманным, да большинство и не обязаны быть досконально в курсе нормативной нагрузки учителей, их уровня компетенции и прочей образовательной специфики. Однако ложащаяся с этим на самоуправления дополнительная денежная нагрузка коснулась бы очень многих людей, если из-за дополнительных расходов уменьшились бы количество и качество оказываемых в самоуправлении услуг.

Ведь мы помним претензии самоуправлений в адрес государства, что на самоуправления возлагаются новые обязательства, а деньги на их выполнение не дают. Споры об этом доходили даже до Госсуда.

Данное соглашение об обращовании является странным документом и в том смысле, что позволяет самоуправлениям вычитать из него разные вещи. Сторонники соглашения говорят, что оно направлено на развитие сферы образования и долгосрочное решение проблем. Некоторые говорят также, что это настолько бессмысленный документ, что подписывай его не подписывай, все равно ничего от этого не изменится. А противники в этом соглашении находят, что для городов и волостей оно несет дополнительные затраты в связи с расходами на учительские зарплаты.

То, что большинство волостей и городов не подписали соглашение об образовании, свидетельствует среди прочего о недоверии самоуправлений к государству, и тут правительству следовало бы оборотиться на себя. Все эти теперешние размахивания топором урезаний за пределами крупных центров, закрытие школ и госучреждений, а также уход государства со своих окраин, оказывают серьезное воздействие на те самые самоуправления, у которых теперь ищут поддержки. Название этому явлению - недоверие.