В тени горячей политической "мыльной оперы", которая развернулась в Нарве в последние несколько недель, оказался тот факт, что, помимо Яана Тоотса, вотум недоверия успешно пережил и мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело. И сделал он это аж в третий раз за чуть более полугода.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Хенри Казело
Хотя правящий союз в Кохтла-Ярвеском горсобрании имеет лишь небольшое преимущество в один-два голоса, да и единство самого союза тоже хрупко и внутри него рождаются, мягко говоря, "интересные" мысли по поводу управления городом, Хенри Казело тем не менее весьма неплохо освоил искусство ходьбы по политическому канату и не позволяет себе сильно раскачиваться из стороны в сторону, чтобы не оказаться в итоге сбитым с ног. Возглавляемое им горуправление находится у власти уже больше года, а в нынешнем нестабильном избирательном цикле это уже высокий результат.
На этой неделе Казело отличился и как любитель истории, выиграв конкурс на новое название для школы имени Александра Пушкина в Тарту. Среди более чем 300 вариантов жюри отдало предпочтение предложенному им названию Йогентага, которое корнями уходит в древность.