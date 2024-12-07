ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Хенри Казело

Хотя правящий союз в Кохтла-Ярвеском горсобрании имеет лишь небольшое преимущество в один-два голоса, да и единство самого союза тоже хрупко и внутри него рождаются, мягко говоря, "интересные" мысли по поводу управления городом, Хенри Казело тем не менее весьма неплохо освоил искусство ходьбы по политическому канату и не позволяет себе сильно раскачиваться из стороны в сторону, чтобы не оказаться в итоге сбитым с ног. Возглавляемое им горуправление находится у власти уже больше года, а в нынешнем нестабильном избирательном цикле это уже высокий результат.