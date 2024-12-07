В Йыхвиском концертном доме в понедельник впервые прозвучат 20 новых песен

В концерте "Väike laul suurele lavale" ("Маленькая песня для большой сцены") впервые прозвучат песни, авторами которых являются учащиеся и учителя со всей Эстонии. Аранжировки этих песен выполнили известные эстонские композиторы и музыканты Сийм Аймла и Тынис Кырвитс.

Продюсер концерта, учащаяся Кохтла-Ярвеской гимназии Лийзи Каубер сказала, что авторы и исполнители песен приедут в Йыхви из разных уголков Эстонии, как из Таллинна и Тарту, так и из Пайде, Сууре-Яани, Пылтсамаа и Кярдла. Из Ида-Вирумаа наряду с учениками и учителями Кохтла-Ярвеской гимназии перед публикой выступят молодежь из Нарвы и Ийзаку.

По словам Каубер, в концерте прозвучат песни разных стилей: как баллады, так и рок- и фолк-песни.

Кохтла-Ярвеская гимназия организует такой конкурс самодеятельной песни "Маленькая песня для большой сцены" уже в шестой раз, и за это время публике было представлено более ста новых песен. Исполнителями песен становятся как сами авторы, так и выбранные ими певцы, среди которых есть как школьники, так и взрослые.

Концерт начнется в Йыхвиском концертном доме в 18.00, вход для публики бесплатный.