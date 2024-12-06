На внеочередном заседании совета Ида-Вируской центральной больницы 6 декабря был избран новый член правления - Юлия Кедус, которая также будет руководить сестринским делом и опытом пациента.
Новым членом правления Ида-Вируской центральной больницы стала Юлия Кедус
Кедус работает в больнице с 2011 года в родильном отделении, а с 2019 года была руководителем сестринского дела хирургической клиники.
Прежний член правления Ксения Верховская подала заявление об отставке 27 сентября, в котором попросила прекратить контракт по взаимной договоренности с 31 декабря 2024 года в связи с уходом в декретный отпуск.
Помимо нового члена правления, в состав правления входят председатель правления Тармо Тохвер и член правления, главный врач доктор Пилле Летюка.