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Новым членом правления Ида-Вируской центральной больницы стала Юлия Кедус

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Юлия Кедус.
Юлия Кедус. Фото: Ida-Viru keskhaigla

На внеочередном заседании совета Ида-Вируской центральной больницы 6 декабря был избран новый член правления - Юлия Кедус, которая также будет руководить сестринским делом и опытом пациента.

Кедус работает в больнице с 2011 года в родильном отделении, а с 2019 года была руководителем сестринского дела хирургической клиники.

Прежний член правления Ксения Верховская подала заявление об отставке 27 сентября, в котором попросила прекратить контракт по взаимной договоренности с 31 декабря 2024 года в связи с уходом в декретный отпуск.

Помимо нового члена правления, в состав правления входят председатель правления Тармо Тохвер и член правления, главный врач доктор Пилле Летюка.

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