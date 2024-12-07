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Государство снесет в Кивиыли одну школу и сделает пристройку к другой

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Индрек Рийсаар сказал на собрании люганузеской общины, что осуществляемые в Ида-Вирумаа образовательные реорганизации, касающиеся школьных зданий, исходят прежде всего из уменьшения числа детей, поскольку государству нет смысла содержать полупустую недвижимость. "Может быть, в будущем количество детей в Ида-Вирумаа опять начнет расти в результате инвестиций из фонда справедливого перехода, тогда нужно будет принимать новые решения", - отметил он.
Индрек Рийсаар сказал на собрании люганузеской общины, что осуществляемые в Ида-Вирумаа образовательные реорганизации, касающиеся школьных зданий, исходят прежде всего из уменьшения числа детей, поскольку государству нет смысла содержать полупустую недвижимость. "Может быть, в будущем количество детей в Ида-Вирумаа опять начнет расти в результате инвестиций из фонда справедливого перехода, тогда нужно будет принимать новые решения", - отметил он. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Министерство образования и науки, забравшее себе с прошлого учебного года три школы в Люганузеской волости, планирует уже с будущего учебного года отказаться в Кивиыли от использования здания бывшей Кивиылиской русской школы на улице Парги и расширить расположенное на улице Виру здание бывшей Кивиылиской 1-й средней школы за счет добавления к нему модульного дома.

- Не называйте это контейнером. Это модульное здание, которое соберут на заводе по заказу, - сказал руководитель сферы управления госимуществом Министерства образования и науки Индрек Рийсаар, рассказывая на этой неделе жителям волости о том, что министерство планирует предпринять с местными школами.

С нового учебного года русская школа опустеет

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