Государство снесет в Кивиыли одну школу и сделает пристройку к другой

Индрек Рийсаар сказал на собрании люганузеской общины, что осуществляемые в Ида-Вирумаа образовательные реорганизации, касающиеся школьных зданий, исходят прежде всего из уменьшения числа детей, поскольку государству нет смысла содержать полупустую недвижимость. "Может быть, в будущем количество детей в Ида-Вирумаа опять начнет расти в результате инвестиций из фонда справедливого перехода, тогда нужно будет принимать новые решения", - отметил он.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik