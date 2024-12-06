За год в Эстонии подешевели топливо и электроэнергия, но значительно подорожали услуги

По сравнению с ноябрем прошлого года товары подорожали на 2,5 процента, а услуги - на 5,6 процентов.

На снижение индекса потребительских цен в ноябре по сравнению с октябрем в основном повлияли удешевление международных рейсов и поездок на отдых, которые в октябре были дороже из-за школьных каникул.

Среди продуктов питания подорожали безалкогольные напитки (19,6%) и фрукты (13%), а также шоколад (21,8%) и кофе (16,6%). Подешевели сахар (26%), свежие овощи (4,7%) и мясо птицы (4,6%).

Бензин в ноябре подешевел на 7,1%, а дизельное топливо на 8,8% дешевле, чем в ноябре 2023 года из-за падения цен на мировом рынке. Электроэнергия подешевела на 4,6% из-за падения цен на рынке.