Эстония - в лидерах ЕС по количеству украинских беженцев на душу собственного населения

Прибывающие в Эстонию через Нарвский погранпункт беженцы из воюющих между собой России и Украины.

Среди стран ЕС на первом месте по количеству принятых украинских беженцев в расчете на душу населения на конец октября находилась Чехия (34,8 беженца на 1000 собственных жителей), за которой следовали Польша (26,9) и Эстония (25,3). При этом средний показатель по ЕС составлял 9,3 на тысячу местных жителей.