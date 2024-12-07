Среди стран ЕС на первом месте по количеству принятых украинских беженцев в расчете на душу населения на конец октября находилась Чехия (34,8 беженца на 1000 собственных жителей), за которой следовали Польша (26,9) и Эстония (25,3). При этом средний показатель по ЕС составлял 9,3 на тысячу местных жителей.
Эстония - в лидерах ЕС по количеству украинских беженцев на душу собственного населения
Германия с 24 февраля 2022 года приняла в общей сложности 1 140 705 беженцев или 27,2% от их общего числа. Польша 983 8880 (23,4%), Чехия - 379 370 (9%).
Эстония предоставила временную защиту 36 640 военным беженцам - на 510 человек больше, чем месяцем ранее.