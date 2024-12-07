На церемонии, посвященной 10-летию терминала сжиженного газа Independence в Клайпеде, президент Эстонии Алар Карис отметил значение терминала для энергетической безопасности всего региона.
Президент Карис: необходимо прекратить торговлю энергоресурсами между ЕС и Россией
"Терминал уже десять лет является симоволом энергетической безопасности Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Польши", - сказал Карис, напомнив, что страны Балтии стали одними из первых стран, которые полностью прекратили импорт энергоносителей из России. В то же время президент Эстонии признал, что импорт российского СПГ в Европейский союз в этом году увеличился.
"Так не должно быть после более чем тысячи дней полномасштабной российской войны в Украине. Необходимо прекратить любую торговлю энергоресурсами между Европейским союзом и Россией", - заявил Алар Карис.