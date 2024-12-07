Президент Карис: необходимо прекратить торговлю энергоресурсами между ЕС и Россией

"Терминал уже десять лет является симоволом энергетической безопасности Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Польши", - сказал Карис, напомнив, что страны Балтии стали одними из первых стран, которые полностью прекратили импорт энергоносителей из России. В то же время президент Эстонии признал, что импорт российского СПГ в Европейский союз в этом году увеличился.