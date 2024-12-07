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Нарвские руководители не пускают спортсменов на тренировки в новый спортхолл

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Мэр Нарвы Яан Тоотс на церемонии открытия футбольного холла 21 ноября подарил футболистам собственноручно подписанный мяч, но действительно значимой подписи под прейскурантом для нового объекта он пока не поставил. Спортсменам приходится до сих пор ждать, когда они смогут наконец проводить зимние тренировки в тепле и уюте.
Мэр Нарвы Яан Тоотс на церемонии открытия футбольного холла 21 ноября подарил футболистам собственноручно подписанный мяч, но действительно значимой подписи под прейскурантом для нового объекта он пока не поставил. Спортсменам приходится до сих пор ждать, когда они смогут наконец проводить зимние тренировки в тепле и уюте. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

С помпой открытый две недели назад Нарвский пневмохолл, предназначенный для футболистов, легкоатлетов и просто любителей движения, до сих пор не используется по назначению и не дает дохода. А вот расходы уже несет.​

Торжественное открытие Нарвского футбольного пневмохолла стоимостью семь миллионов состоялось днем 21 ноября. "Северное побережье" тогда рассказывало, что на зеленом синтетическом поле под гигантским белым куполом первые мячи в ворота символически забили мэр Нарвы Яан Тоотс и пара политиков из Нарвского горсобрания. Однако это вовсе не означало, что спортсмены могут паковать форму в сумки и бежать на новую спортплощадку тренироваться и играть.

Вдобавок к строительным и благоустроительным недочетам у нового Нарвского футбольного холла на момент открытия не было и нет до сих пор утвержденного городской управой прейскуранта. Мэр Нарвы Яан Тоотс в своем комментарии в день перерезания ленточки заверял, что они в горуправе собираются утвердить прейскурант в следующий четверг, 28 ноября. "Откроем пневмохолл для спортсменов в следующую пятницу", - обещал Тоотс, имея в виду пятницу, 29 ноября.

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Нарва
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