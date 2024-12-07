С помпой открытый две недели назад Нарвский пневмохолл, предназначенный для футболистов, легкоатлетов и просто любителей движения, до сих пор не используется по назначению и не дает дохода. А вот расходы уже несет.
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Нарвские руководители не пускают спортсменов на тренировки в новый спортхолл
Торжественное открытие Нарвского футбольного пневмохолла стоимостью семь миллионов состоялось днем 21 ноября. "Северное побережье" тогда рассказывало, что на зеленом синтетическом поле под гигантским белым куполом первые мячи в ворота символически забили мэр Нарвы Яан Тоотс и пара политиков из Нарвского горсобрания. Однако это вовсе не означало, что спортсмены могут паковать форму в сумки и бежать на новую спортплощадку тренироваться и играть.