Нарвские руководители не пускают спортсменов на тренировки в новый спортхолл

Торжественное открытие Нарвского футбольного пневмохолла стоимостью семь миллионов состоялось днем 21 ноября. "Северное побережье" тогда рассказывало , что на зеленом синтетическом поле под гигантским белым куполом первые мячи в ворота символически забили мэр Нарвы Яан Тоотс и пара политиков из Нарвского горсобрания. Однако это вовсе не означало, что спортсмены могут паковать форму в сумки и бежать на новую спортплощадку тренироваться и играть.

Вдобавок к строительным и благоустроительным недочетам у нового Нарвского футбольного холла на момент открытия не было и нет до сих пор утвержденного городской управой прейскуранта. Мэр Нарвы Яан Тоотс в своем комментарии в день перерезания ленточки заверял, что они в горуправе собираются утвердить прейскурант в следующий четверг, 28 ноября. "Откроем пневмохолл для спортсменов в следующую пятницу", - обещал Тоотс, имея в виду пятницу, 29 ноября.