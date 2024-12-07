Эстонские военные при поддержке ВВС Франции провели учения ПВО на восточной границе

Резервисты дивизионной батареи ПВО малой дальности в рамках учений "Молния" провели учебные стрельбы по воздушным целям с использованием комплекса противовоздушной обороны Piorun.

Французские пилоты на истребителях Dassault Rafale имитировали боевые условия, создавая сложные задачи для тренировок в зоне действий эстонских подразделений.

В генеральном штабе Вооруженных сил Франции отметили, что учения "Молния" демонстрируют высокий уровень боеготовности военнослужащих Великобритании, Эстонии и Франции. Развертывание дополнительных французских подразделений и участие истребителей Rafale в миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии подчеркивают слаженность воздушных и союзных сил НАТО.