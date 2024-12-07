Михал в Париже: Россия не отступит, пока не увидит перед собой реальную силу

- Франция является стратегическим партнером Эстонии, которая внесла важный вклад в нашу безопасность и безопасность нашего региона. Мы очень благодарны французам за это, - сказал Михал Макрону. - Мы разделяем с Францией понимание того, что нам необходимо вместе повышать обороноспособность Европы и направлять больше средств на создание нашей собственной оборонной промышленности.

По мнению Михала, предстоящая зима станет решающей для будущего архитектуры безопасности Украины и Европы. "Россия представляет собой прямую угрозу безопасности и миру Европы, поэтому нам важно продолжать поддерживать победу Украины в агрессивной войне против России. Россия не уйдет, пока не увидит перед собой силу и мощь, - добавил он.

Вечером Михалу также предстоит встреча с влиятельными французскими предпринимателями, которые уже работают на эстонском рынке. Премьер-министр представит им обзор приоритетов правительства по оживлению экономики Эстонии и улучшению деловой среды.