В субботу, около пяти часов вечера, недалеко от Пуртсе в волости Люганузе на трассе Таллинн-Нарва произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись четыре автомобиля.
В волости Люганузе произошла цепная авария, один человек попал в больницу
В результате аварии загорелся моторный отсек одного автомобиля, его удалось потушить спасателям.
На месте находится машина скорой помощи, которая осматривает людей. По предварительной информации, в результате ДТП пострадал один человек, скорая помощь доставила его в больницу.
Полиция расследует причины происшествия.