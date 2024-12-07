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В волости Люганузе произошла цепная авария, один человек попал в больницу

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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

В субботу, около пяти часов вечера, недалеко от Пуртсе в волости Люганузе на трассе Таллинн-Нарва произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись четыре автомобиля.​

В результате аварии загорелся моторный отсек одного автомобиля, его удалось потушить спасателям.

На месте находится машина скорой помощи, которая осматривает людей. По предварительной информации, в результате ДТП пострадал один человек, скорая помощь доставила его в больницу.

Полиция расследует причины происшествия.

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Люганузе
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