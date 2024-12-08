Более четверти жителей Ида-Вирумаа - граждане Российской Федерации

По состоянию на 28 ноября всего в Эстонии проживает 78 411 граждан России, из которых 27 663 родились на территории страны, пишет RusPostimees.

С 1 января 2002 года по 31 октября 2024 года от гражданства Эстонии отказались 1136 человек, новым гражданством которых стало российское. Также было вынесено 763 решения о потере гражданства при аналогичных условиях.​