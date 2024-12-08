В воскресенье, 8 декабря, наступательными и оборонительными учебными боями на местности завершилась активная фаза учений "Молния". На следующей неделе на полигоне Сиргала союзные подразделения проведут стрельбы.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Ида-Вирумаа завершена активная фаза учений "Молния"
- Франция показала, что при необходимости способна оперативно перебрасывать свои подразделения и эффективно интегрировать их в наши действия, - сказал командир дивизии и ответственный за учения генерал-майор Индрек Сирель.
По его словам, в рамках учений резервисты дивизионной батареи ПВО смогли поупражняться в воздушной обороне, что оказалось для них очень полезным. "Кроме того, военно-морские силы Эстонии провели совместные упражнения с французскими кораблями", - добавил генерал-майор Сирель.
Основные действия первой недели учений "Молния" проходили в северной и северо-восточной частях Эстонии. Целью была отработка механизмов переброски дополнительных союзнических сил и их интеграция в боевую группу НАТО и эстонские подразделения. На второй неделе на военном полигоне Сиргала запланированы стрельбы с участием военнослужащих Франции, Великобритании и Латвии.
По предложению командующего Сил обороны из резерва был вызван личный состав инженерного батальона 1-й пехотной бригады и батареи противо-воздушной обороны малой дальности эстонской дивизии. Для резервистов инженерного батальона 1-й пехотной бригады учения проходят в гибком формате. Для резервистов батареи ПВО учения прошли в промежутке 3-8 декабря.
Сегодня утром проверочные сборы Okas 24-2 завершились для резервистов дивизионной батареи ПВО малой дальности. Резервисты освежили свои знания и навыки, необходимые для достижения боевой готовности подразделения. Резервисты пристреляли оружие, после чего приступили к выполнению боевых задач. Совместно с резервистами инженерного батальона они ходили в учебный поход, тренировали воздушные оборонительные действия и оттачивали навыки в обороне против истребителей и вертолетов.
- Обучение было интенсивным, наши командиры и военнослужащие ВМС провели потрясающую работу, организовав настолько захватывающее обучение. Наше подразделение получило огромный опыт. Мы наблюдали в реальных условиях за движением различных воздушных средств, с какой скоростью они меняют направление. Мы учились выбирать скрытые позиции и эффективно менять свое местоположение после запуска ракет, сохраняя готовность к дальнейшим действиям, - сказал резервист дивизионной батареи ПВО младший сержант Тоомас Эрапарт.
- Мы очень благодарны военно-воздушным силам Эстонии и союзникам за помощь в отработке действий, которые необходимы подразделениям ПВО в боевых условия, - сказал фельдфебель батерии ПВО Аарон Лее Баум. - Мы создали сложные сценарии для обучения, которые ранее наши подразделения не отрабатывали. Благодаря слаженной работе всех участников, и мотивации резервистов, все поставленные задачи были выполнены.
В проверочных сборах участвовали вертолеты ВВС Эстонии Robinson, а также истребители Dassault Rafale ВВС Франции.