Среди граждан РФ и лиц без гражданства растет процент тех, кто считает, что их права в Эстонии соблюдаются

Институт прав человека проводит опрос общественного мнения по вопросам прав человека с 2012 года. Целью исследования этого года было сравнить, будут ли темы, которые были важны в 2012 году, такими же важными в 2023 году.

Недавний опрос показал, что 74 процентов жителей Эстонии убеждены, что в нашей стране соблюдаются права человека. В 2012 году так думали 54 процента респондентов, но по сравнению с весной 2020 года, когда их было 88 процентов, оценка упала.

- Отрадно, что три четверти опрошенных удовлетворены гарантиями прав человека в нашем обществе. Приятно осознавать, что более десятой части готовы признать, что своими словами или действиями нарушили чьи-то права человека. Честность к себе - хорошая основа для перемен, - заявила Ает Кукк, генеральный директор Института прав человека.

И как и в 2012 году, среди людей с российским гражданством и без гражданства, проживающих в Эстонии, в среднем больше тех, кто считает, что права человека в Эстонии нарушаются - 30 процентов средни граждан РФ (43 процента в 2012 году) и 49 процентов среди неграждан (31 процент в 2012 году). Среди граждан Эстонии эта доля составляет только 20 процентов (27 процентов в 2012 году).

- По результатам можно предположить, что основной причиной различий является очень низкое знание эстонского языка, страх не добиться успеха в эстоноязычном сообществе, а также ограниченность русскоязычного медиа и информационного пространства. Также повлиял переход на эстоноязычное образование, призывы ограничить количество занятий на русском языке в учебных заведениях и государственных службах, конфликты ценностей относительно "красных" памятников, - добавила Аэт Кукк.