"Пять лет назад весь мир в изумлении и ошеломлении наблюдал за пожаром в одном из символов западной культуры - соборе Нотр-Дам. Это потрясло многих, перед нашими глазами разрушился один из духовных и ремесленных шедевров человечества, творение многих и многих людей и поколений", - написал на своей странице в Facebook Алар Карис, который вместе со своей супругой принял в субботу участие в церемонии открытия собора после ремонта.
Чета Карис приняла участие в церемонии открытия собора Нотр-Дам
"Теперь, пять лет спустя, мы с радостью видим, что это великое произведение было восстановлено общими усилиями многих мастеров. Именно сейчас, перед Рождеством, восстановленная слава Нотр-Дама напоминает нам о силе решимости, единства и веры. Вместе можно преодолеть любые трудности. Мы с Сирье искренне благодарны за возможность участвовать в повторном открытии собора Нотр-Дам!" - добавил президент.