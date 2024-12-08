Чета Карис приняла участие в церемонии открытия собора Нотр-Дам

"Пять лет назад весь мир в изумлении и ошеломлении наблюдал за пожаром в одном из символов западной культуры - соборе Нотр-Дам. Это потрясло многих, перед нашими глазами разрушился один из духовных и ремесленных шедевров человечества, творение многих и многих людей и поколений", - написал на своей странице в Facebook Алар Карис, который вместе со своей супругой принял в субботу участие в церемонии открытия собора после ремонта.