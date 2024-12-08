Аппетиты работников относительно брутто-зарплат растут

При смене работы жители Эстонии хотят получать еще больше - 2300 евро.

Такие данные приводит портал CV Keskus на основании результатов исследования Агентства по исследованию зарплат.

Для работодателя удовлетворение ожиданий по зарплате в размере 2100 евро означает затраты на рабочую силу в размере более 3600 евро с учетом всех налогов.

Разница между фактической зарплатой и зарплатой мечты немного снизилась. Этой осенью ожидаемая зарплата на 480 евро больше реальной, год назад разница составляла 500 евро. Только 16% работников считают вероятным получение желаемой зарплаты, большинство на это не рассчитывают.

Свои ожидания по зарплате работники объясняют ростом стоимости жизни и рабочей нагрузки - цены растут, нагрузка увеличилась, а зарплата осталась прежней. 42% работников говорят, что их зарплата не изменилась в течение года, в прошлом году прибавки к зарплате не получили чуть более трети (34%).

В последние годы увеличилась доля работников, которые оценивают свое финансовое положение как неудовлетворительное. Если два года назад финансовые трудности испытывали 18% респондентов, а год назад - 20%, то в этом году их число достигло 22%. Те, кто оценивают свое финансовое положение как тяжелое, получают на руки менее 1400 евро в месяц. Респонденты, считающие свои доходы средними, зарабатывают свыше 1700 евро, а те, кто чувствуют себя финансово уверенно, имеют чистый доход более 2400 евро в месяц.

Финансовые трудности и неудовлетворенность зарплатой заставляют сотрудников активнее искать новую работу. За год увеличилась доля тех, кто активно ищет работу или открыт для предложений. При этом только 19% респондентов заявили, что не занимаются поиском работы и не интересуются предложениями. Чаще всего о смене места работы задумываются сотрудники с низкими доходами, которые видят в этом возможность значительно повысить свою зарплату.

Большинство работников готовы сменить место работы ради более высокой оплаты труда - лишь 8% заявили, что не сменят работу ни при каком предложении.

В опросе приняли участие 7000 человек.​