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Количество пассажиров Elron в восточном направлении сократилось

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Железнодорожная станция "Narva" и поезд "Elron".
Железнодорожная станция "Narva" и поезд "Elron". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В ноябре 2024 года пассажирскими поездами Elron перевезено более 670 тысяч пассажиров, что на один процент больше, чем годом ранее, однако рост пассажиропотока был не на всех направлениях.

За одиннадцать месяцев этого года поездами перевезено в общей сложности 7,29 миллиона пассажиров.

В ноябре поездами пользовались более 670 тысяч раз, что на 1% больше, чем в ноябре прошлого года. Количество пассажиров в западном направлении (Турба, Палдиски, Клоогаранна, Кейла) выше, чем в ноябре прошлого года на 11%, а в юго-западном направлении (Рапла, Тюри, Вильянди) - на 2%. В восточном направлении (Раквере, Нарва) количество пассажиров сократилось на 5%, а в южном направлении (Тарту, Валга, Койдула) - на 20%.

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