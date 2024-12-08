Количество пассажиров Elron в восточном направлении сократилось

В ноябре поездами пользовались более 670 тысяч раз, что на 1% больше, чем в ноябре прошлого года. Количество пассажиров в западном направлении (Турба, Палдиски, Клоогаранна, Кейла) выше, чем в ноябре прошлого года на 11%, а в юго-западном направлении (Рапла, Тюри, Вильянди) - на 2%. В восточном направлении (Раквере, Нарва) количество пассажиров сократилось на 5%, а в южном направлении (Тарту, Валга, Койдула) - на 20%.