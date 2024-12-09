Кохтла-Ярве намерен финансировать Паннъярвеский лыжный центр

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело сказал, что если из бюджета Алутагузеской волости этому спортивному центру выделяют 200000 евро, из бюджета Йыхвиской волости - 35000 евро, то у Кохтла-Ярве просят 25000 евро. "Наверное, у нас тоже есть такие места для занятий спортом, которыми пользуются также люди из Йыхви и других самоуправлений, но ясно, что Паннъярве посещает очень много ахтмесцев, составляющих 36% всех посетителей", - пояснил он.