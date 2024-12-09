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Кохтла-Ярве намерен финансировать Паннъярвеский лыжный центр

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Около тысячи любителей лыж собираются в феврале в Паннъярве на Алутагузеский лыжный марафон, однако этот центр становится все более популярным местом для активного отдыха и среди жителей Кохтла-Ярве.
Около тысячи любителей лыж собираются в феврале в Паннъярве на Алутагузеский лыжный марафон, однако этот центр становится все более популярным местом для активного отдыха и среди жителей Кохтла-Ярве. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Наряду с Алутагузеской и Йыхвиской волостями деньги в деятельность расположенного в Алутагузеской волости в Паннъярве центра оздоровительного спорта намерен вкладывать также город Кохтла-Ярве.

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело сказал, что если из бюджета Алутагузеской волости этому спортивному центру выделяют 200000 евро, из бюджета Йыхвиской волости - 35000 евро, то у Кохтла-Ярве просят 25000 евро. "Наверное, у нас тоже есть такие места для занятий спортом, которыми пользуются также люди из Йыхви и других самоуправлений, но ясно, что Паннъярве посещает очень много ахтмесцев, составляющих 36% всех посетителей", - пояснил он.

По словам Казело, поэтому есть основания, чтобы город Кохтла-Ярве тоже финансировал деятельность Паннъярвеского центра. "Мы заинтересованы в таком случае и в том, чтобы иметь своего представителя в совете этого целевого учреждения и иметь право участвовать в управлении учреждением и принятии решений о его деятельности", - отметил он.

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