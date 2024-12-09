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Кохтла-Ярвеский молодежный центр продолжает заботиться о пожилых

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Шерстяные носки. Фото иллюстративное.
Шерстяные носки. Фото иллюстративное. Фото: PEETER KÜMMEL/SAKALA

Традиционная акция "Поделись теплом" проходит до 20 декабря.

Кохтла-Ярвеский молодежный центр собирает вязаные или покупные носки, тапочки, открытки и пледы, мягкие сладости, чай и диабетические вкусности, из которых сформируют праздничные подарки для подопечных домов по уходу.

Акция стартовала несколько лет назад, и, увидев, насколько радуются подаркам старики, а главное, что им очень нужны теплые вещи, решили, что она станет ежегодной. Подробнее - ЗДЕСЬ.

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Кохтла-Ярве
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