Кохтла-Ярвеский молодежный центр продолжает заботиться о пожилых

Кохтла-Ярвеский молодежный центр собирает вязаные или покупные носки, тапочки, открытки и пледы, мягкие сладости, чай и диабетические вкусности, из которых сформируют праздничные подарки для подопечных домов по уходу.

Акция стартовала несколько лет назад, и, увидев, насколько радуются подаркам старики, а главное, что им очень нужны теплые вещи, решили, что она станет ежегодной. Подробнее - ЗДЕСЬ.