Надеемся, что и соцдемы, которые с воодушевлением говорят о банковском налоге (к сожалению, только говорят), во время голосования отыщут зеленую кнопку. Их избиратели ждут, что партия, символом которой является роза, наконец обретет свой хребет. Стебель же розы почти лишился своих колючек.

В Латвии закон о банковском налоге приняли только на прошлой неделе, и главная цель южных соседей - обложить налогом разницу между большими процентами по кредитам и маленькими процентами по вкладам. Для Эстонии это тоже было бы актуально - именно у нас мистически высокие, по сравнению с соседями, проценты по кредитам, в то время как платежное поведение эстонцев является образцом не только для стран Балтии, но и для Скандинавии. Почему-то банки не отваживаются запрашивать такие высокие проценты по кредитам, например, с финнов или датчан, а там банковские налоги более высокие.

Банковский налог оказывает еще одно важное влияние. Если прибыль в Эстонии облагают меньшими налогами, то банкам невыгодно создавать здесь рабочие места. Проще вывести деньги и принять людей на работу, например, в Литве или Швеции, где банковские налоги значительно выше. Из-за решений правительства Эстония проигрывает соседям умные высокооплачиваемые рабочие места…

Если Латвия теперь решила проблему высоких интрессов, то Литва ввела банковский налог первой среди стран Балтии и за два года получит в бюджет дополнительный доход в размере двух миллиардов евро. Во многих других странах Евросоюза банковский налог либо введен, либо запланирован. Испания ввела в 2022 году временный налог на прибыль банков и энергетических фирм, чтобы финансировать меры по борьбе с ростом стоимости жизни. Бюджет получил дополнительно три миллиарда евро. Два миллиарда евро заработала благодаря банковскому налогу Венгрия, примерно такие же дополнительные налоговые поступления планирует Чехия. Что общего между этими странами? Их экономика растет, в отличие от экономики Эстонии. Ни один из банков из этих стран не ушел - наоборот, например, в Литве новые банки открываются именно сейчас.

Пример других стран показывает, что банковский налог не вредит экономике. Напротив, он является двигателем экономического роста, помогающим в период кризиса именно тем, кому сложнее всего. Однако Партия реформ, "Eesti 200" и социал-демократы живут в своем выдуманном мире, где основные правила экономики не действуют и здравый смысл не играет никакой роли.