В ситуации, когда необходимость банковского налога ясна даже самым закоренелым борцам за свободу экономики, на амбразуру в защиту банков бросаются один за другим реформисты. Недавно бывший министр финансов Март Вырклаэв напомнил, что банки уже платят налоги. Да, действительно, это так. Однако налоги платят также все проживающие в Эстонии люди, что никогда не становилось для правительства препятствием при введении новых налогов.
Андрей Коробейник: Партия реформ защищает банки и облагает налогами людей
Люди уже платят подоходный налог, который раньше был значительно выше, чем подоходный налог банков. Тем не менее подоходный налог с людей повышается, и это обстоятельство вообще не трогает Вырклаэва. Кроме того, добавляется еще налог на безопасность, который можно назвать, скорее, налогом на некомпетентность Партии реформ, поскольку он не имеет никакого отношения к безопасности. Повышения налогов больнее всего бьют именно по наименее защищенным группам общества, в то время как прибыли банков находятся в надежных руках Партии реформ и беспрепятственно и, по сути, без налогообложения утекают в Скандинавию.
Партия реформ действительно решила мыслить вне рамок и брать деньги оттуда, где их нет. Самый большой удар постиг пенсионеров (подоходный налог и налог на безопасность), жителей сельских регионов (автомобильный налог), находящихся с детьми дома матерей (которые лишаются медицинского страхования) и т.д.
Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн утверждала, что доходы этих людей и без того маленькие, то есть разницы нет - налог на безопасность заберет из кармана пенсионера всего 15 евро, пенсионер этого и не заметит! Реальность, конечно, такова, что наиболее бедные люди из-за повышения налогов опускаются ниже черты относительной, а зачастую - и абсолютной бедности. А вот банки - они на экономический спад внимания не обращают. У них все хорошо.
В своей статье-мнении Вырклаэв взывает к эмпатии читателя: "Эти деньги заработаны тяжким трудом наших славных предпринимателей, а нормальным желанием каждого предприятия и должно быть желание заработать прибыль". Вырклаэв забывает, однако, что сверхприбыли у банков возникли из-за высокого Euribor, а не в результате тяжелого труда. Каждый житель Эстонии (включая младенцев и пенсионеров) вкладывает в прибыль банков около 1000 евро в год. Банковские прибыли оказались, например, значительно выше прибылей казино, а в случае казино государство не видит проблемы в обложении их налогом.
Правда, даже в Партии реформ не все депутаты поддерживают налоговую оргию правительства, которая привела Эстонию по продолжительности экономического спада на второе место в мире после Гаити. Например, Айвар Сыэрд неоднократно обращал внимание на то, что сбор налогов не происходит таким образом, что если налог в два раза выше, то в госбюджет поступает денег в два раза больше.
Испания, Чехия, Венгрия, Литва, Латвия… А Эстония?
К сожалению, нынешняя Партия реформ уже не та, что была хотя бы при Андрусе Ансипе, и обращение Сыэрда можно сравнивать с лекцией астрофизика на слете колхозников - он говорит правильные и умные вещи, однако vibe аудитории - это нечто совсем другое.
Частично можно согласиться с теми коалиционными политиками, которые говорят, что мы опоздали с введением банковского налога. Если бы Рийгикогу год назад принял первый представленный Центристской партией проект банковского налога, то мы в этом году заработали бы для госбюджета около полумиллиарда евро дополнительного дохода. Это позволило бы не облагать пенсии налогом, отказаться от автоналога, а также приступить к строительству скоростных дорог, Таллиннской больницы и хаапсалуской железной дороги. Но и сейчас, когда в производстве у Рийгикогу находится уже третий проект Центристской партии, касающийся банковского налога, еще не безнадежно поздно.
"Пример других стран показывает, что банковский налог не вредит экономике".Андрей Коробейник, зампредседателя финансовой комиссии Рийгикогу, Центристская партия
Надеемся, что и соцдемы, которые с воодушевлением говорят о банковском налоге (к сожалению, только говорят), во время голосования отыщут зеленую кнопку. Их избиратели ждут, что партия, символом которой является роза, наконец обретет свой хребет. Стебель же розы почти лишился своих колючек.
В Латвии закон о банковском налоге приняли только на прошлой неделе, и главная цель южных соседей - обложить налогом разницу между большими процентами по кредитам и маленькими процентами по вкладам. Для Эстонии это тоже было бы актуально - именно у нас мистически высокие, по сравнению с соседями, проценты по кредитам, в то время как платежное поведение эстонцев является образцом не только для стран Балтии, но и для Скандинавии. Почему-то банки не отваживаются запрашивать такие высокие проценты по кредитам, например, с финнов или датчан, а там банковские налоги более высокие.
Банковский налог оказывает еще одно важное влияние. Если прибыль в Эстонии облагают меньшими налогами, то банкам невыгодно создавать здесь рабочие места. Проще вывести деньги и принять людей на работу, например, в Литве или Швеции, где банковские налоги значительно выше. Из-за решений правительства Эстония проигрывает соседям умные высокооплачиваемые рабочие места…
Если Латвия теперь решила проблему высоких интрессов, то Литва ввела банковский налог первой среди стран Балтии и за два года получит в бюджет дополнительный доход в размере двух миллиардов евро. Во многих других странах Евросоюза банковский налог либо введен, либо запланирован. Испания ввела в 2022 году временный налог на прибыль банков и энергетических фирм, чтобы финансировать меры по борьбе с ростом стоимости жизни. Бюджет получил дополнительно три миллиарда евро. Два миллиарда евро заработала благодаря банковскому налогу Венгрия, примерно такие же дополнительные налоговые поступления планирует Чехия. Что общего между этими странами? Их экономика растет, в отличие от экономики Эстонии. Ни один из банков из этих стран не ушел - наоборот, например, в Литве новые банки открываются именно сейчас.
Пример других стран показывает, что банковский налог не вредит экономике. Напротив, он является двигателем экономического роста, помогающим в период кризиса именно тем, кому сложнее всего. Однако Партия реформ, "Eesti 200" и социал-демократы живут в своем выдуманном мире, где основные правила экономики не действуют и здравый смысл не играет никакой роли.