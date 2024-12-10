Конфликт среди ремникуских охотников дошел до суда

В Вируский уездный суд поступил иск одного из членов Ремникуского общества охотников против общества, запретившего ему участвовать в совместных охотах.

Спор получил начало на собрании общества охотников, состоявшемся 14 сентября 2023 года, на котором внесли предложение запретить истцу участвовать в совместных охотах в течение того же года. Охотника упрекнули за неэтичное поведение. Точнее, за то, что он умышленно распространил ложную информацию о действующем в Алайыэ соседнем обществе, члены которого охотились на лося, будто на территории охотничьего общества было ранено животное. Это привело к конфликту между Ремникуским обществом охотников и алайыэскими охотниками.

На собрании общества охотников, в котором вышеупомянутый охотник не участвовал, решили наказать его отстранением от совместных охот в течение того же сезона. Однако мужчина с этим не согласился и ходатайствовал перед судом о признании решения юридически ничтожным.

Вируский уездный суд нашел, что поскольку данного пункта не было предварительно в повестке дня, то такое решение юридически ничтожно. Несмотря на то, что, по утверждению общества охотников, они не ввели это решение в силу, суд нашел, что принимать такое решение было нельзя. Кроме признания решения юридически ничтожным Вируский уездный суд взыскал с общества охотников в пользу истца его судебные издержки - в общем 3628 евро. На сегодня решение суда вступило в силу.