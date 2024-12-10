Рождественскую ярмарку рукоделия в Кохтла-Ярве организует молодежь

Ариана Вторникова учится в одиннадцатом классе Йыхвиской гимназии, и она уже начинающий предприниматель - вместе с подругами создала молодежное предприятие по изготовлению украшений. София Куликова учится в Таллиннском музыкальном училище. Девушки дружат с детства, и, узнав о том, что Кохтла-Ярве готов поддержать инициативы молодых, они придумали свой проект рождественской ярмарки в молодежном центре.

- В отличие от других частей города, в Ахтме никогда не было рождественской ярмарки, мы решили исправить эту "несправедливость" - украсить яркими красками и эмоциями самое темное время года и создать не только ахтмесцам, но и всем горожанам атмосферу праздника, - рассуждают девушки. - Также поддержать местных мастеров рукоделия, включая юные таланты, кто готов продемонстрировать свои навыки и предложить оригинальные изделия на продажу. Ребят, которые что-то делают своими руками, немало, а в преддверии зимних праздников многие горожане ищут подарки - почему не помочь друг другу? Кто-то сможет реализовать свой труд, а кто-то получит первый опыт продаж.

Украшения, созданные молодежной фирмой. Фото: Erakogu

Информацию разослали по всем учебным заведениям. Самые юные участники ярмарки - ученики 1b и 3b классов из Ахтмеской основной школы - специально готовят изделия, а заработанные деньги хотят потратить на экскурсионные поездки.

Устроители ярмарки готовы предоставить место двадцати продавцам или чуть больше, больше половины желающих в списке уже есть. На импровизированных прилавках будут представлены игрушки, варежки, домашний текстиль от местных мастеров, украшения от молодежной фирмы и многое другое. Обещают приехать в Ахтме и местные кондитеры с уникальными сладостями.

Кохтлаярвесец Петр Дзюба представит выставку своей коллекции гномов, собранных из разных уголков мира, которая украсит ярмарочный зал. Для гостей приготовят также угощения и предложат лотерею.