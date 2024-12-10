ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ Александр Ивашкевич: "Обожаю идавирусцев за искренность и простоту"

Поводом для встречи пятничным вечером стало открытие фотовыставки "Сегодняшний взгляд из прошлого" - Александр Ивашкевич представил свои художественные фотоработы, созданные за несколько лет. Подчеркнул, что наконец-то смог выполнить обещание, данное девять лет назад - тогда кохтлаярвесцы впервые узнали любимого артиста в новой ипостаси фотохудожника.

В экспозиции, которая заняла длинный коридор и стены кафе культурного центра, в основном портреты, по словам автора, случайных людей. Наших современников, но в образах, которых сегодня не увидишь не только на улицах, но даже в театральных залах... Поэтому "взгляд из прошлого", а фотографии больше похожи на картины. Многие из них принимали участие в различных выставках в Европе и Азии.