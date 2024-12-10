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ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ Александр Ивашкевич: "Обожаю идавирусцев за искренность и простоту"

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Александр Ивашкевич, который более 40 лет работает на сцене театра, продолжает удивлять зрителей разнообразием своих талантов.
Александр Ивашкевич, который более 40 лет работает на сцене театра, продолжает удивлять зрителей разнообразием своих талантов. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вечер с актером Русского театра Эстонии и киноактером, танцором и фотохудожником Александром Ивашкевичем в Кохтла-Ярвеском центре культуры был многолюдным, душевным и долгим - гость рассказал о предстоящем юбилее и откровенно ответил на все вопросы о жизни и творчестве.

Поводом для встречи пятничным вечером стало открытие фотовыставки "Сегодняшний взгляд из прошлого" - Александр Ивашкевич представил свои художественные фотоработы, созданные за несколько лет. Подчеркнул, что наконец-то смог выполнить обещание, данное девять лет назад - тогда кохтлаярвесцы впервые узнали любимого артиста в новой ипостаси фотохудожника.

В экспозиции, которая заняла длинный коридор и стены кафе культурного центра, в основном портреты, по словам автора, случайных людей. Наших современников, но в образах, которых сегодня не увидишь не только на улицах, но даже в театральных залах... Поэтому "взгляд из прошлого", а фотографии больше похожи на картины. Многие из них принимали участие в различных выставках в Европе и Азии.

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