Вечер с актером Русского театра Эстонии и киноактером, танцором и фотохудожником Александром Ивашкевичем в Кохтла-Ярвеском центре культуры был многолюдным, душевным и долгим - гость рассказал о предстоящем юбилее и откровенно ответил на все вопросы о жизни и творчестве.
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ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ ⟩ Александр Ивашкевич: "Обожаю идавирусцев за искренность и простоту"
Поводом для встречи пятничным вечером стало открытие фотовыставки "Сегодняшний взгляд из прошлого" - Александр Ивашкевич представил свои художественные фотоработы, созданные за несколько лет. Подчеркнул, что наконец-то смог выполнить обещание, данное девять лет назад - тогда кохтлаярвесцы впервые узнали любимого артиста в новой ипостаси фотохудожника.