Нарвское пляжное здание продолжит ветшать: власти города пока не собираются давать деньги на ремонт

В ответ на недавнее ходатайство руководителя муниципального фонда "Narva Linna Arendus" Софьи Хомяковой об острой необходимости провести ремонт во вверенном фонду пляжном здании директор департамента городского хозяйства Наталья Шибалова заявила, что они осведомлены о проблеме, но сейчас нет денег на необходимую реновацию.

По словам Шибаловой, возглавляемый ею департамент поначалу вносил требуемую сумму в проект городского бюджета Нарвы на следующий год, но в окончательную версию проекта это не попало. В таком виде проект был передан в последних числах ноября в Нарвское горсобрание на рассмотрение и утверждение.

- Окончательное решение о финансировании данных работ будет обсуждаться в комиссиях городского собрания, и окончательное решение примут при утверждении городского бюджета 2025 года. В случае выделения денег департамент городского хозяйства Нарвской горуправы немедленно приступит к выполнению работ, - сообщила Шибалова.