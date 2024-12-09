Проект городского бюджета Нарвы на следующий год не содержит строки расходов на ремонт пляжного здания, пребывающего в плачевном состоянии. Одно из лучших в плане архитектуры бетонных строений Эстонии продолжит функционировать круглогодично без нормальной вентиляции, с прохудившейся кровлей и закрытой для туристов смотровой террасой.
Нарвское пляжное здание продолжит ветшать: власти города пока не собираются давать деньги на ремонт
В ответ на недавнее ходатайство руководителя муниципального фонда "Narva Linna Arendus" Софьи Хомяковой об острой необходимости провести ремонт во вверенном фонду пляжном здании директор департамента городского хозяйства Наталья Шибалова заявила, что они осведомлены о проблеме, но сейчас нет денег на необходимую реновацию.
По словам Шибаловой, возглавляемый ею департамент поначалу вносил требуемую сумму в проект городского бюджета Нарвы на следующий год, но в окончательную версию проекта это не попало. В таком виде проект был передан в последних числах ноября в Нарвское горсобрание на рассмотрение и утверждение.
- Окончательное решение о финансировании данных работ будет обсуждаться в комиссиях городского собрания, и окончательное решение примут при утверждении городского бюджета 2025 года. В случае выделения денег департамент городского хозяйства Нарвской горуправы немедленно приступит к выполнению работ, - сообщила Шибалова.
Ранее "Северное побережье" не раз уже рассказывало, что технического рода проблемы сопровождали нарвское пляжное здание буквально с первых дней его эксплуатации весной 2016 года. Особенно это касается кровли, протечек дождевой воды, вентиляции. В таком состоянии это здание продолжает функционировать круглый год: работают тренажерный зал, ресторан, сдаются в аренду конторские помещения. Но с октября закрыта популярная у туристов и местных жителей терраса на крыше, с которой открывается вид на пограничную реку и две крепости: доски, покрывающие террасу, местами сильно прогнили, так что пребывание там людей считается небезопасным.
Капитальный ремонт кровли, включающий и замену досок на террасе, оценен в сумму порядка 230 тысяч евро. Хотя и это будет еще не все, что нужно отремонтировать в нарвском пляжном здании, построенном менее десяти лет назад за 4,2 миллиона евро.
К сведению, объем всего бюджета города Нарвы на 2025 год сейчас запланирован в сумме 113,5 миллиона евро, что на 2,6% больше, чем было годом ранее. Но уменьшаются с 15,1% до 14,6% от всех бюджетных трат хозяйственные расходы, включающие среди многого прочего затраты на содержание муниципальных зданий и помещений. Зато расходы на рабочую силу вырастут в нарвском бюджете предстоящего года, как пока планируется, на два миллиона по сравнению с бюджетом уходящего года.