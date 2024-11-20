Возведенное девять лет назад и затем признанное лучшим по архитектуре бетонным строением Эстонии нарвское пляжное здание уже в первые дни эксплуатации продемонстрировало, что несовершенно и недоработано. За минувшие годы вопрос о ремонте стал лишь острее.
Относительно нестарое нарвское пляжное здание приходит во все более плохое состояние
Еще в 2020 году, то есть через четыре года после открытия пляжного здания, Нарвский департамент городского хозяйства был вынужден заказать и получил аудиты конструктивной части строения и его техносистем. Выявились ошибки при проектировании, строительстве и в меньшей степени при последующем обслуживании пляжного здания. Уже тогда подтвердилось предположение, что дому нужен дорогостоящий ремонт.
За прошедшие четыре года положение не изменилось в лучшую сторону: ремонта не сделано, а следовательно, стало хуже. "Северное побережье" писало об этой проблеме и в прошлом.
Пляжным зданием управляет муниципальный фонд "Narva Linna Arendus", член правления которого Софья Хомякова нынче снова обратилась в Нарвскую горуправу с ходатайством о финансировании остро необходимого ремонта.
Здание прекрасно, но несовершенно
- Пляжное здание на берегу реки Нарва в городском историческом районе Йоаорг строилось в 2013-2016 годах одновременно с обновлением пляжа в Липовой ямке. Обновленный пляж открылся летом 2015 года, пляжное здание впервые распахнуло двери в конце мая 2016-го.
- Территория и здание спроектированы таллиннским архитектурным бюро "JVR". Вписанное в плитняковый берег строение имеет трехуровневое устройство, включающее два этажа и просторные террасы с видами на реку и приграничные крепости.
- Строительство обошлось округленно в 4,2 миллиона евро, из которых примерно три четверти дали Нарве еврофонды.
- Союз бетона Эстонии в марте 2017 года удостоил новое нарвское пляжное здание и его авторов спецприза за архитектуру.
- Технического рода проблемы сопровождали нарвское пляжное здание буквально с первых дней эксплуатации. Особенно это касается протечек дождевой воды и вентиляции.
Управляющая компания бьет тревогу
Софья Хомякова сообщила, что на террасе, расположенной на крыше здания и очень популярной у туристов благодаря открывающемуся широкому виду на реку и две приграничные крепости, сгнили доски. Специалист подтвердил, что терраса небезопасна и нуждается в ремонте, так что проход туда с начала октября перегорожен лентой.
Вдобавок к сгнившей террасе остаются нерешенными намного более давние проблемы, существующие еще с момента сдачи нарвского пляжного здания в эксплуатацию, то есть с 2016 года. Например, по словам Хомяковой, не работает система вентиляции и охлаждения. "Летом 2023 года температура в здании в некоторые месяцы достигала в среднем +27 градусов, а в отдельные дни доходила до +29 градусов. В тренажерном зале очень жарко и душно, что мешает нормальному тренировочному процессу. Клиенты выражают недовольство, некоторые уже прекратили посещения", - сообщила Хомякова.
Аналогичные проблемы с охлаждением испытывает ресторан на втором этаже.
Никуда сами собой не делись протечки крыши. "Во время дождя вода затекает на оборудование, электроприборы и стены. Приходится использовать тряпки и ведра, в том числе в тренажерном зале, что недопустимо и не соответствует концепции современного здания", - отметила Хомякова.
Вдобавок есть проблемы с грузовым лифтом, необходимым для снабжения товарами ресторана: лифт небезопасен и непригоден для эксплуатации. В офисных же помещениях пляжного здания недостаточное освещение, на что обратила внимание Инспекция труда еще в 2021 году.
Знаковый объект Нарвы требует инвестиций
Муниципальный фонд "Narva Linna Arendus" сам не занимается капитальным ремонтом, как пояснила член правления Софья Хомякова, так как является лишь управляющей компанией. Здание находится на имущественном балансе у Нарвского департамента городского хозяйства, который занимался экспертизами и хорошо знает о состоянии объекта.
- Мы только пользователи, и поэтому я сообщаю, что терраса прогнивает. Мы там меняли по одной досочке, но сейчас она уже в таком состоянии, что пришлось полностью ее закрыть, - сказала Хомякова, подчеркнув, что тут речь идет об интересующем туристов привлекательном месте, и эту по сути смотровую площадку хорошо бы отремонтировать и снова открыть к следующему сезону.
На сегодня закрыт только проход на крышу с террасой, в остальном же пляжное здание функционирует, несмотря на плохое состояние. Работают тренажерный зал и ресторан, сдаются арендаторам офисные помещения. Пляжное здание является рабочим местом для приблизительно двух десятков человек.
Вице-мэр Нарвы Олег Карпиков подтвердил, что относительно пляжного здания все подготовительные этапы пройдены, экспертизы выполнены, картина в общем ясна, ценовые предложения от пары строительных фирм получены. Комплексный ремонт крыши, дождевых стоков, террасы обойдется городу порядка 130-150 тысяч евро, и теперь вопрос только в выделении требуемой суммы из скудного городского бюджета. "Хорошо бы заложить эти средства в бюджет, чтобы с приходом весны начать работы", - надеется Карпиков на согласие депутатов Нарвского городского собрания.
Карпиков подтвердил, что ремонт пляжного здания не является, конечно, первым приоритетом для городской власти, но и далеко не последний.
- Нам нужно этим зданием заниматься обязательно, потому что это, честно говоря, лицо города. Не будем уже говорить, как оно было построено в свое время, но сегодня все это надо исправить, - говорит Карпиков. - Чем дольше мы тянем с этим, тем больше станет стоимость восстановления. И если мы не проинвестируем, то в какой-то момент нам придется закрыть эксплуатацию этого здания, вот и всё. Такое допустить мы не можем, ведь это знаковый для города объект.