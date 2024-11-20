Относительно нестарое нарвское пляжное здание приходит во все более плохое состояние

Знаковый объект Нарвы требует инвестиций

Муниципальный фонд "Narva Linna Arendus" сам не занимается капитальным ремонтом, как пояснила член правления Софья Хомякова, так как является лишь управляющей компанией. Здание находится на имущественном балансе у Нарвского департамента городского хозяйства, который занимался экспертизами и хорошо знает о состоянии объекта.

- Мы только пользователи, и поэтому я сообщаю, что терраса прогнивает. Мы там меняли по одной досочке, но сейчас она уже в таком состоянии, что пришлось полностью ее закрыть, - сказала Хомякова, подчеркнув, что тут речь идет об интересующем туристов привлекательном месте, и эту по сути смотровую площадку хорошо бы отремонтировать и снова открыть к следующему сезону.

На сегодня закрыт только проход на крышу с террасой, в остальном же пляжное здание функционирует, несмотря на плохое состояние. Работают тренажерный зал и ресторан, сдаются арендаторам офисные помещения. Пляжное здание является рабочим местом для приблизительно двух десятков человек.

Вице-мэр Нарвы Олег Карпиков подтвердил, что относительно пляжного здания все подготовительные этапы пройдены, экспертизы выполнены, картина в общем ясна, ценовые предложения от пары строительных фирм получены. Комплексный ремонт крыши, дождевых стоков, террасы обойдется городу порядка 130-150 тысяч евро, и теперь вопрос только в выделении требуемой суммы из скудного городского бюджета. "Хорошо бы заложить эти средства в бюджет, чтобы с приходом весны начать работы", - надеется Карпиков на согласие депутатов Нарвского городского собрания.

Карпиков подтвердил, что ремонт пляжного здания не является, конечно, первым приоритетом для городской власти, но и далеко не последний.

- Нам нужно этим зданием заниматься обязательно, потому что это, честно говоря, лицо города. Не будем уже говорить, как оно было построено в свое время, но сегодня все это надо исправить, - говорит Карпиков. - Чем дольше мы тянем с этим, тем больше станет стоимость восстановления. И если мы не проинвестируем, то в какой-то момент нам придется закрыть эксплуатацию этого здания, вот и всё. Такое допустить мы не можем, ведь это знаковый для города объект.