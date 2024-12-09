Теплая погода в ноябре и рост производства ветряной энергии снизили цены на электричество

Наиболее высокая цена фиксировалась с 14.00 до 18.00, когда стоимость достигала 127,4 евро за мегаватт-час - это на 54,3% выше среднего уровня. Самая низкая цена наблюдалась с полуночи до 04.00, когда она опускалась до 33,59 евро за мегаватт-час.

Выходные остаются самыми дешевыми: в субботу и воскресенье цены были почти вдвое ниже среднего уровня. Самыми дорогими днями стали вторник, среда и четверг, с ценами на треть выше среднего.

Производство ветряной энергии выросло втрое по сравнению с ноябрем 2023 года и достигло 171 гигаватт-часа. Производство солнечной энергии также увеличилось вдвое, хотя из-за коротких осенних дней оно составило лишь 16,1 гигаватт-часа. А вот производство сланцевой электроэнергии сократилось более чем вдвое, до 118 гигаватт-часов.

Эстония по-прежнему зависит от импорта, который в ноябре обеспечил 43,8% потребления. Ветроэнергетика покрыла 23,7% потребностей (рост с 7,5% годом ранее), сланцевая энергия - 16,4% (снижение с 26,3%), а биомасса - 5,9%.

В целом, в ноябре Эстония произвела 404,4 гигаватт-часа электроэнергии, что покрыло чуть больше половины внутреннего спроса.